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Cómo hacer pastelitos caseros fáciles para el 9 de Julio: la receta tradicional para celebrar el Día de la Independencia

Los pastelitos de membrillo o batata son uno de los clásicos de las fechas patrias. Con una masa hojaldrada y un relleno dulce, son ideales para acompañar el mate o el chocolate caliente durante el feriado.

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Los pastelitos de membrillo o batata son uno de los clásicos de las fechas patrias. Con una masa hojaldrada y un relleno dulce

Los pastelitos de membrillo o batata son uno de los clásicos de las fechas patrias. Con una masa hojaldrada y un relleno dulce, son ideales para acompañar el mate o el chocolate caliente durante el feriado del 9 de julio. 

Cada 9 de Julio, Argentina celebra el Día de la Independencia, una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional. Como ocurre cada año, las comidas tradicionales vuelven a ocupar un lugar central en las mesas familiares. Entre locro, empanadas y chocolate caliente, los clásicos pastelitos hojaldrados son uno de los infaltables de la celebración y una de las recetas más elegidas para compartir durante el feriado.

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Crocantes por fuera, dulces por dentro y con ese toque casero inconfundible, estos pastelitos pueden prepararse con ingredientes simples y rendir cerca de 18 unidades rellenas de dulce de membrillo o batata.

El secreto está en el hojaldre y en una fritura cuidadosa para lograr que las capas se abran y queden bien aireadas. A continuación, el paso a paso completo para hacerlos en casa, según la receta compartida por la pastelera Melanie Díaz en su canal de YouTube.

Ingredientes necesarios para los pastelitos caseros

Para la masa: harina, manteca, sal y agua.

Para el hojaldrado: manteca extra y maicena.

Para el relleno: dulce de membrillo o dulce de batata cortado en cubitos.

Para la cocción y decoración: grasa vacuna (preferentemente) o aceite, almíbar y granas de colores.

Paso a paso para preparar pastelitos caseros

Preparación de la masa: integrar la harina, la manteca, la sal y el agua hasta formar un bollo liso. Aunque al comienzo puede resultar pegajosa, el amasado ayudará a darle una textura más suave. Luego, dejar descansar durante 30 minutos.

El proceso de hojaldrado:

  • Estirar la masa en forma rectangular.
  • Pincelar con manteca, espolvorear maicena y llevar ambos extremos hacia el centro.
  • Repetir el procedimiento con más manteca y maicena, retirando el excedente antes de doblar nuevamente.
  • Realizar una última capa de manteca y maicena y volver a plegar.
  • Estirar apenas con palo de amasar y llevar a la heladera por otros 30 minutos.

Armado de los pastelitos:

  • Enharinar la mesada y estirar la masa hasta alcanzar un grosor similar al de un disco de empanada.
  • Cortar cuadrados de aproximadamente 8 x 8 centímetros.
  • Colocar un cubo de dulce en el centro, cubrir con otro cuadrado de masa y presionar los pliegues para darles su forma característica.

Cocción: calentar la grasa vacuna o el aceite a temperatura media. Durante la fritura, ayudarse con un tenedor para que las capas del hojaldre se abran y se formen los clásicos pliegues crocantes.

Terminación: una vez dorados, retirar los pastelitos, pincelarlos con almíbar y decorar con granas para darles el toque final.

Día de la Independencia en la Argentina: por qué se celebra el 9 de julio

El 9 de Julio de 1816, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata reunidos en la Casa Histórica de Tucumán declararon la independencia de la Corona española. Con la firma del Acta de la Independencia, el Congreso manifestó la voluntad de romper los vínculos políticos con España e iniciar una nueva etapa como nación soberana.

Diez días después, el 19 de julio de 1816, los congresales ampliaron esa declaración al establecer que las Provincias Unidas serían "libres e independientes del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y de toda otra dominación extranjera", un lema que buscó reafirmar la soberanía frente a cualquier potencia.

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