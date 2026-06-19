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Churros caseros: la receta fácil para hacerlos crocantes y dorados

Pocos ingredientes, un procedimiento sencillo y algunos cuidados clave permiten obtener churros caseros dorados, listos para espolvorear con azúcar o rellenar con dulce de leche.

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Pocos ingredientes

Pocos ingredientes, un procedimiento sencillo y algunos cuidados clave permiten obtener churros caseros dorados, listos para espolvorear con azúcar o rellenar con dulce de leche.

Los churros son una de las preparaciones más tradicionales y tentadoras de la pastelería, elaborados con una masa de harina, agua y sal que luego se fríe hasta obtener una textura dorada y crocante.

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Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta permite transformar el pan duro en un budín casero, cremoso y lleno de sabor.

En esta versión, el cocinero Edgardo Ríos, a través de su canal de YouTube "Mambrunense", pone especial énfasis en el amasado en caliente y en la eliminación del aire de la masa, dos pasos fundamentales para lograr churros con la textura adecuada y una fritura segura.

Con pocos ingredientes y un procedimiento paso a paso, la preparación permite obtener cerca de 28 unidades, que pueden servirse espolvoreadas con azúcar o acompañarse con distintas opciones de relleno y cobertura.

Ingredientes para hacer churros caseros

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  • Agua: 850 ml.
  • Harina: 500 g de harina 0000 (preferentemente), aunque también puede utilizarse harina 000.
  • Sal: 10 g.
  • Aceite: cantidad necesaria para freír.
  • Azúcar: para espolvorear.

Opcionales

  • Sustituir la mitad del agua por leche.
  • Incorporar un huevo a la masa.

Cómo hacer churros caseros paso a paso

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Preparar los ingredientes secos: tamizar los 500 g de harina junto con los 10 g de sal. Este paso ayuda a eliminar impurezas y a airear la harina.

Hervir el agua: calentar los 850 ml de agua hasta que alcance el hervor.

Formar la masa: una vez que el agua esté hirviendo, incorporar toda la harina de una sola vez y mezclar bien. Cocinar la preparación durante unos segundos más.

Amasar en caliente: volcar la masa sobre una mesada o una lámina de silicona. Es fundamental amasar mientras aún esté caliente para eliminar completamente el aire. Para evitar quemaduras, puede utilizarse una lámina de silicona durante el proceso.

Importante: retirar todo el aire de la masa es clave para evitar que los churros exploten durante la fritura.

Colocar la masa en la churrera: la masa debe quedar lisa y ligeramente elástica. Colocarla dentro de una churrera manual. Según la receta, no se recomienda utilizar una manga pastelera por razones de seguridad.

Dar forma a los churros: presionar la churrera y cortar tiras de aproximadamente 10 centímetros de largo.

Si durante este paso aparecen bolsas o cámaras de aire en la masa, se recomienda descartar esa parte antes de freírla, dado que puede resultar peligroso durante la fritura.

Freír los churros: calentar abundante aceite y luego cocinar los churros hasta que estén dorados.

Terminación: retirar los churros y colocarlos sobre papel absorbente. Mientras aún conserven el calor, espolvorearlos con azúcar.

Opciones para rellenar y acompañar los churros

Los churros pueden rellenarse con dulce de leche utilizando un inyector o sumergirse unos segundos en dulce de leche previamente ablandado. También pueden bañarse en chocolate.

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