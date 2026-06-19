Churros caseros: la receta fácil para hacerlos crocantes y dorados

Los churros son una de las preparaciones más tradicionales y tentadoras de la pastelería, elaborados con una masa de harina, agua y sal que luego se fríe hasta obtener una textura dorada y crocante.
Pocos ingredientes, un procedimiento sencillo y algunos cuidados clave permiten obtener churros caseros dorados, listos para espolvorear con azúcar o rellenar con dulce de leche.
Pocos ingredientes, un procedimiento sencillo y algunos cuidados clave permiten obtener churros caseros dorados, listos para espolvorear con azúcar o rellenar con dulce de leche.
Los churros son una de las preparaciones más tradicionales y tentadoras de la pastelería, elaborados con una masa de harina, agua y sal que luego se fríe hasta obtener una textura dorada y crocante.
En esta versión, el cocinero Edgardo Ríos, a través de su canal de YouTube "Mambrunense", pone especial énfasis en el amasado en caliente y en la eliminación del aire de la masa, dos pasos fundamentales para lograr churros con la textura adecuada y una fritura segura.
Con pocos ingredientes y un procedimiento paso a paso, la preparación permite obtener cerca de 28 unidades, que pueden servirse espolvoreadas con azúcar o acompañarse con distintas opciones de relleno y cobertura.
Opcionales
Preparar los ingredientes secos: tamizar los 500 g de harina junto con los 10 g de sal. Este paso ayuda a eliminar impurezas y a airear la harina.
Hervir el agua: calentar los 850 ml de agua hasta que alcance el hervor.
Formar la masa: una vez que el agua esté hirviendo, incorporar toda la harina de una sola vez y mezclar bien. Cocinar la preparación durante unos segundos más.
Amasar en caliente: volcar la masa sobre una mesada o una lámina de silicona. Es fundamental amasar mientras aún esté caliente para eliminar completamente el aire. Para evitar quemaduras, puede utilizarse una lámina de silicona durante el proceso.
Importante: retirar todo el aire de la masa es clave para evitar que los churros exploten durante la fritura.
Colocar la masa en la churrera: la masa debe quedar lisa y ligeramente elástica. Colocarla dentro de una churrera manual. Según la receta, no se recomienda utilizar una manga pastelera por razones de seguridad.
Dar forma a los churros: presionar la churrera y cortar tiras de aproximadamente 10 centímetros de largo.
Si durante este paso aparecen bolsas o cámaras de aire en la masa, se recomienda descartar esa parte antes de freírla, dado que puede resultar peligroso durante la fritura.
Freír los churros: calentar abundante aceite y luego cocinar los churros hasta que estén dorados.
Terminación: retirar los churros y colocarlos sobre papel absorbente. Mientras aún conserven el calor, espolvorearlos con azúcar.
Los churros pueden rellenarse con dulce de leche utilizando un inyector o sumergirse unos segundos en dulce de leche previamente ablandado. También pueden bañarse en chocolate.