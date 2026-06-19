Churros caseros: la receta fácil para hacerlos crocantes y dorados

Sustituir la mitad del agua por leche .

. Incorporar un huevo a la masa.

Cómo hacer churros caseros paso a paso

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Preparar los ingredientes secos: tamizar los 500 g de harina junto con los 10 g de sal. Este paso ayuda a eliminar impurezas y a airear la harina.

Hervir el agua: calentar los 850 ml de agua hasta que alcance el hervor.

Formar la masa: una vez que el agua esté hirviendo, incorporar toda la harina de una sola vez y mezclar bien. Cocinar la preparación durante unos segundos más.

Amasar en caliente: volcar la masa sobre una mesada o una lámina de silicona. Es fundamental amasar mientras aún esté caliente para eliminar completamente el aire. Para evitar quemaduras, puede utilizarse una lámina de silicona durante el proceso.

Importante: retirar todo el aire de la masa es clave para evitar que los churros exploten durante la fritura.

Colocar la masa en la churrera: la masa debe quedar lisa y ligeramente elástica. Colocarla dentro de una churrera manual. Según la receta, no se recomienda utilizar una manga pastelera por razones de seguridad.

Dar forma a los churros: presionar la churrera y cortar tiras de aproximadamente 10 centímetros de largo.

Si durante este paso aparecen bolsas o cámaras de aire en la masa, se recomienda descartar esa parte antes de freírla, dado que puede resultar peligroso durante la fritura.

Freír los churros: calentar abundante aceite y luego cocinar los churros hasta que estén dorados.

Terminación: retirar los churros y colocarlos sobre papel absorbente. Mientras aún conserven el calor, espolvorearlos con azúcar.

Opciones para rellenar y acompañar los churros

Los churros pueden rellenarse con dulce de leche utilizando un inyector o sumergirse unos segundos en dulce de leche previamente ablandado. También pueden bañarse en chocolate.