Yanina Latorre reveló el angustiante mensaje que le envió Sofi Martínez tras la polémica con Messi: “Me lastima”

"Ella en un momento estuvo medio agrandada pero sí me parece que por la crítica sexista se la veía angustiada. Le escribí al toque porque me emocionó cuando lo vi porque se lo merecía y yo no es que tengo una amistad", reconocíó la conductora.

Luego leyó el mensaje que le envió en ese momento: "Le dije: 'qué bien lo de Messi, te mando un abrazo, no te enganches con estupideces'".

Al instante, comentó qué le respondió ella: "Me pone gracias y un corazón, él estuvo muy bien. Yo estaba segura porque tengo la mejor con ellos (los futbolistas) desde siempre, desde el trabajo y el respeto. Él me frena en cada zona mixta, toda la especulación que se hace cada vez más grande es lo que no puedo creer y me lastima".

"Hoy en día cualquier bolu.. pone cualquier cosa en una historia o tuit y se hace una bola y sobre todo cuando es una mujer y es Messi, es muy duro", finalizó la conductora analizando las versiones que se instalan sobre alguien y que luego son difíciles de contrarrestrar.

Sofi Martínez habló por primera vez del gesto de Lionel Messi

La periodista Sofi Martínez se refirió a las palabras que tuvo Messi dirigidas a ella tras el triunfo de Argentina frente a Cabo Verde en el Mundial 2026 para desactivar los rumores que circulaban.

"Me pasó que en cada zona mixta de cada partido cuando Leo pasa por ahí, le pregunté en cada uno de los partidos. Después se armó toda una bola que no tenía ninguna lógica", dijo en charla con A la Barbarossa (Telefe).

Y agregó: "La verdad es que en la última semana se armó todo un lío nacido de un tuit que decía que existía algún problema entre la Selección y mi trabajo con el Mundial, cosa que no es para nada de cierto. Increíblemente eso llegó a los medios de comunicación y a canales de televisión que empezaron a agrandar el tema con cosas que no tenían nada que ver".