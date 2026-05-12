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Quién era Brandon Clarke, el jugador de la NBA que falleció a sus 29 años

La noticia de la muerte fue confirmada por la franquicia estadounidense a través de un comunicado oficial y generó una fuerte conmoción.

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Brandon Clarke jugaba en la NBA (Foto: Reuters).

Brandon Clarke jugaba en la NBA (Foto: Reuters).

La NBA se vio atravesada por una impactante noticia luego de que el equipo Memphis Grizzlies comunicara la muerte del basquetbolista Brandon Clarke, a los 29 años. La noticia fue confirmada por la franquicia estadounidense a través de un comunicado oficial y generó una fuerte conmoción entre fanáticos, jugadores y figuras del básquet internacional.

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Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis no será olvidado”, expresaron desde los Grizzlies.

El club también envió condolencias a sus familiares y seres queridos: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en este momento tan difícil”.

Por el momento, no trascendieron las causas de la muerte del ala-pívot canadiense, una noticia que sacudió por completo al mundo de la NBA.

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El comunicado de la agencia de representación de Brandon Clarke luego de su muerte a los 29 años. (Foto: @PrioritySports)

El comunicado de la agencia de representación de Brandon Clarke luego de su muerte a los 29 años. (Foto: @PrioritySports)

En los últimos meses, Clarke había atravesado una etapa complicada tanto dentro como fuera de las canchas. En abril de este año había sido arrestado en Estados Unidos por varios cargos, entre ellos adelantamiento indebido, posesión y tráfico de sustancias controladas, además de fuga y exceso de velocidad.

A esto se sumaron distintas lesiones físicas que lo dejaron prácticamente fuera de competencia durante la actual temporada. De hecho, solo pudo disputar dos partidos antes de ser descartado definitivamente por Memphis para el resto del año deportivo.

En sus redes sociales, el jugador había reducido considerablemente su actividad vinculada al básquet. Sus publicaciones recientes mostraban principalmente aspectos de su vida personal, como tatuajes, su casa y momentos de ocio. Su último posteo en Instagram databa de septiembre de 2025.

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El alero de Memphis Grizzlies Brandon Clarke en acción durante un partido de la temporada regular de la NBA ante Oklahoma City Thunder (Petre Thomas-Imagn Images)

El alero de Memphis Grizzlies Brandon Clarke en acción durante un partido de la temporada regular de la NBA ante Oklahoma City Thunder (Petre Thomas-Imagn Images)

Quién era Brandon Clarke, el jugador que brilló en la NBA

Clarke había llegado a la NBA tras ser seleccionado en el puesto 21 del Draft de 2019 por Oklahoma City Thunder. Sin embargo, apenas 16 días después fue transferido a Memphis Grizzlies, donde desarrolló toda su carrera profesional.

En su temporada debut logró destacarse rápidamente y fue incluido en el Mejor Quinteto Rookie de la liga gracias a su rendimiento y capacidad atlética.

El emotivo mensaje de despedida para Brandon Clarke

La agencia de representación del jugador también publicó un sentido comunicado tras conocerse la noticia. “Estamos devastados por el fallecimiento de Brandon Clarke. Era amado por todos nosotros y por cada persona cuya vida tocó. Era el alma más gentil y siempre estaba presente para sus amigos y familiares”, expresaron.

Además, remarcaron el impacto humano que generaba en cada lugar donde estuvo, desde su etapa escolar hasta su paso por las universidades de San Jose State y Gonzaga, antes de llegar a la NBA.

Todos amaban a BC porque siempre era el amigo más comprensivo que uno pudiera imaginar. Era único por la alegría que transmitía. Es imposible expresar con palabras cuánto lo vamos a extrañar. Te amamos, BC”, concluyó el mensaje.

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