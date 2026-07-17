La total desazón de Campanita al enterarse dura noticia en Gran Hermano

Steffy Campanita Pereira, que tiene la doble nacionalidad paraguaya y brasileña, tenía la ilusión de que alguna de esas selecciones sea finalista.

Santiago del Moro les preguntó con quién creían que podía jugar la Selección el próximo domingo pero ninguno de los hermanitos acertó.

"La final la van a ver el próximo domingo. ¿Contra quién piensan que es la final del Mundo? La final del Mundo es Argentina-España", anunció con entusiasmo el conductor.

De inmadiato, el rostro de Campanita se transformó y ante la pregunta del condutor ella manifestó su desilución por la noticia futbolística: "Pensé que podía estar Paraguay o Brasil, tuve mi esperanza hasta este momento", se lamentó.

"Son las leyes del fútbol. araguay hizo un muy buen papel, le fue muy bien y un abrazo a nuestros hermanos paraguayos", le djo el conductor tratando de contenerla. Y ella dejó en claro que alentará al equipo argentino en la gran final.

Cómo fue la tensa pelea entre entre Yipio y Campanita en Gran Hermano

Campanita y Yipio protagonizaron un fuerte cruce en Gran Hermano Generación Dorada que incluyó gritos, reproches y acusaciones por respeto en la convivencia.

La discusión comenzó cuando Campanita le reprochó a su compañera: "No me gustó que me hayas dicho, cuando yo te estaba diciendo: 'Corré, corré'. Yo no te lo dije de mala manera, yo te lo dije porque realmente te quería alentar. Porque para mí, cuando uno está haciendo deporte, si yo te digo: 'Corré' es aliento".

Ahí Yipio no se quedó callada y retrucó con dureza: "¿A vos te parece una falta de respeto? A mí me parece una falta de respeto que ya van tres días seguidos que te digo: 'No entres' al cuarto gritando. Es una habitación, podés tocar una puerta, tiene una puerta, primero. Segundo, eso no era un juego, era el presupuesto semanal y no tenemos comida".

"Los juegos necesitan concentración porque pasó que la última olla no la encontraban. Si vos estás gritando como una desesperada, no es aliento, es desconcentrar el que está buscando la olla. Ya probé 20 veces en hablarte bien y decirte: 'Pará con lo de las ollas'. Y hoy a la mañana yo pasé toda la noche como el orto, sintiéndome mal, con dolor de la garganta y si no, preguntarle a mi hermano todo lo que le pedí para tomar. Y vos viniste a romper los huevos tres veces al cuarto. Si querés respeto, primero da respeto vos", le dejó en claro.

La tensión fue subiendo y los gritos se cruzaban: "Así que si me vas a venir a pedir respeto, empezá por darlo vos, reina. Se terminó la conversación conmigo", insistió Yipio.

Y Campanita le contestó: "Por lo visto no sos coherente, no estás entendiendo. Yo soy alegre, yo hablo fuerte y voy a seguir haciendo". Pero Yipio disparó: "Bueno, yo te mando a cerrar el or..".