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Cómo hacer un pegamento casero súper útil para el hogar y con pocos ingredientes

Con ingredientes fáciles de conseguir y sin gastar de más, es posible preparar en casa un adhesivo versátil para distintos materiales y trabajos de manualidades.

El pegamento casero se realiza con gelatina sin sabor

El pegamento casero se realiza con gelatina sin sabor, agua caliente, glicerina y vinagre blanco.

Fabricar un pegamento casero para distintos trabajos del hogar y manualidades es más sencillo de lo que parece. Con solo cuatro ingredientes se puede preparar un adhesivo que sirve para unir papel, cartón, madera, corcho, cerámica, telgopor, plástico y metal.

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La pasta limpiadora casera se prepara con arcilla blanca, bicarbonato de sodio, detergente, agua y glicerina opcional.

También puede utilizarse sobre MDF, un tipo de madera prensada, y goma EVA, aunque en este último caso el resultado puede variar según las características del material. Además, puede emplearse en trabajos decorativos con foil, ya que adquiere una textura pegajosa después de unos minutos de aplicado.

Ingredientes para hacer pegamento casero

Para preparar una unidad se necesitan:

  • 1 sobre de gelatina sin sabor de 14 gramos
  • 60 mililitros de agua caliente
  • 1 cucharada sopera de glicerina
  • 1 cucharada sopera de vinagre blanco

La preparación fue difundida por el canal de YouTube Espacio de Cesar. Según la explicación, el vinagre actúa como conservante al reducir el pH y ayudar a prevenir la aparición de hongos y bacterias.

Cómo hacer el pegamento casero paso a paso

  • Hervir el agua y medir 60 mililitros. Colocarlos en un recipiente de boca ancha.
  • Incorporar la gelatina en forma de lluvia mientras se revuelve constantemente para evitar la formación de grumos o depósitos.
  • Agregar la glicerina y mezclar hasta integrarla.
  • Sumar el vinagre blanco y revolver hasta obtener una preparación homogénea.
  • Dividir la mezcla en recipientes pequeños, de unos 30 mililitros cada uno. Así se puede calentar solamente la cantidad necesaria y se evita introducir el pincel en un mismo recipiente cada vez que se utiliza.

Cómo conservar y usar el pegamento casero

Debe mantenerse en la heladera, donde puede conservar sus propiedades durante hasta 6 meses. Al enfriarse adquiere una consistencia rígida, por lo que hay que entibiarlo antes de utilizarlo.

Para recuperar su fluidez, se puede calentar durante 10 segundos en el microondas o mediante un baño María.

Para unir las piezas, se aplica una capa fina con un pincel y se juntan las superficies. El secado completo puede demorar entre 24 y 48 horas, aunque sobre materiales absorbentes como papel o tela puede ser más rápido.

En trabajos con foil, se extiende una capa fina y se esperan unos 3 minutos, hasta que quede pegajosa. Luego se coloca la lámina, se deja secar aproximadamente 1 hora y se retira el papel protector.

Ventajas del pegamento casero y para qué no sirve

Entre sus principales ventajas están la fuerza de fijación, el bajo costo y la facilidad para conseguir los ingredientes. Además, es hidrosoluble, por lo que las manchas que pueda dejar en la ropa pueden eliminarse con un lavado convencional.

Su principal limitación es que necesita ser entibiado antes de cada uso y que el secado puede llevar hasta 48 horas.

No se recomienda para objetos que estarán en contacto con agua o expuestos a humedad constante, porque se disuelve en agua. Tampoco funciona de manera adecuada sobre goma convencional.

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