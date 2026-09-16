Qué ver en Netflix: la serie corta de apenas 4 capítulos que podés terminar en un solo día

¿De qué trata El código de la discordia en Netflix?

La serie trasladó al espectador a una época de enormes transformaciones. Berlín estaba atravesando un proceso de reconstrucción y cambio después de la caída del Muro, mientras una nueva generación de artistas y programadores comenzaba a explorar las posibilidades que ofrecían las computadoras. En ese contexto nació Terravision.

Los protagonistas desarrollaron un sistema capaz de mostrar el planeta desde una perspectiva digital. La idea permitió imaginar una forma diferente de explorar la Tierra y anticipó algunas de las herramientas que años más tarde se volverían habituales.

El verdadero conflicto apareció años después. Los creadores de Terravision descubrieron que Google había desarrollado Google Earth, una herramienta que permitía recorrer virtualmente el planeta mediante imágenes satelitales. Para los protagonistas, las similitudes con su creación resultaron demasiado importantes para ser ignoradas. Así comenzó la segunda gran etapa de la historia.

Según la descripción oficial de Netflix: "En la década de 1990 en Berlín, un artista y un hacker crearon una nueva forma de ver el mundo. Años después, se reúnen para demandar a Google por infracción de patente".

¿Cuántos episodios tiene El código de la discordia en Netflix?

La producción quedó conformada por cuatro capítulos, por lo que la historia puede recorrerse en pocas horas. Ese formato permitió que el relato mantuviera una estructura compacta y evitara extender determinados conflictos más de lo necesario.

La combinación de pasado y presente también ayudó a mantener el interés.

Mientras las escenas ambientadas en el Berlín de los años 90 mostraron el nacimiento de Terravision, las secuencias relacionadas con el juicio permitieron comprender las consecuencias que tuvo aquella creación muchos años después.

El resultado fue una narración dividida entre dos momentos muy diferentes.

Primero apareció la etapa de los jóvenes programadores y artistas que intentaban convertir una idea experimental en un producto tecnológico. Después llegó la disputa judicial, cuando aquella creación adquirió una dimensión completamente diferente.

Esa estructura hizo que los cuatro episodios funcionaran como partes de una misma película.

La serie de Netflix para quienes buscan un thriller diferente

Quienes llegan a Netflix buscando una historia criminal tradicional pueden encontrarse con una propuesta muy diferente.

En El código de la discordia, el suspenso no depende de descubrir quién cometió un asesinato. La pregunta central pasa por determinar qué ocurrió con una tecnología desarrollada décadas atrás y cómo los protagonistas consiguieron defender su versión de los hechos.

Lo que durante los años 90 podía parecer una idea futurista terminó acercándose a herramientas que posteriormente se volvieron parte de la vida cotidiana. Esa transformación permitió que el conflicto tuviera una dimensión adicional.

El elenco principal de El código de la discordia

Mark Waschke

Mišel Maticevic

Leonard Scheicher

Marius Ahrendt

Lavinia Wilson

Seumas F. Sargent

Rauand Taleb

Elias Krischke

Marcel Heuperman

Johanna Polley

Mirá el tráiler de El código de la discordia