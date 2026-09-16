El fuerte enojo de Julieta Prandi tras las versiones de conflicto con los hermanos de Emanuel Ortega: “No invitamos a..."

Al tiempo que al consultarle por los curiosos posteos de Luciana Salazar, prima de Emanuel, y la supuesta mala relación entre ellas, una vez más Julieta Prandi fue clara.

"No invitamos a toda la familia. Y, por ejemplo, a Fernando, que es el papá de Luli, el hermano de Evangelina, que lo adoro, no lo invitamos", reveló la también conductora radial sumando que -por ende- también quedaron afuera todas sus hijas debido a que los Ortega son muchos de familia.

Asimismo, sobre si es cierto que no se habla con Luli Salazar desde la época de Poné a Francella, una vez más la flamante esposa de Emanuel Ortega fue tajante. "Pero, ¿cómo no me voy a...? ¿Estamos todos locos? Chicos, me llevo re bien con Luciana. No, no, no, no, no, no...", expresó visiblemente asombrada y molesta.

Fue allí que explicó que si bien no se frecuentan, ella y Luciana se llevan "bárbaro", así como remarcó contundente: "No tengo ningún problema con nadie".

Por último, ante la consulta de por qué no se sigue en las redes sociales con su cuñada Julieta Ortega, Prandi reaccionó de manera por demás llamativa. Así, tras asegurar que no sigue con nadie, sentenció ya molesta del todo: "No me sigo con nadie, pero no tiene nada que ver. Y no tengo por qué explicar a quién sigo".

Qué dijo el hijo de Emanuel Ortega sobre el casamiento de su papá con Julieta Prandi

Bautista Ortega acompañó a su papá, Emanuel Ortega, y a Julieta Prandi en una jornada muy especial para la pareja. Este martes, luego de más de seis años de relación, el cantante y la modelo pasaron por el Registro Civil de San Isidro y formalizaron su amor con una íntima ceremonia.

Tras la boda, el hijo mayor de Emanuel habló con PrimiciasYa (América TV) y contó cómo vive la nueva etapa de su padre junto a Julieta. Con mucho cariño, destacó el vínculo que mantiene con la modelo y dejó en claro que su llegada a la familia fue muy bien recibida desde el comienzo.

“Yo a Julieta la quiero muchísimo”, aseguró Bautista al referirse a la esposa de su papá. Además, reveló qué le dijo durante uno de los momentos más emotivos del día y contó cómo observa a Emanuel desde que comenzó su relación con Prandi.

“Desde que llegó a la vida de mi papá, mi papá está mucho mejor, mucho más contento; se le ve en los ojos, en la mirada, en la cara”, expresó el joven, quien aseguró que la felicidad de su padre también lo hace sentirse muy bien: “Eso me pone muy feliz por él”.

En esa línea, Bautista Ortega remarcó que Julieta Prandi ya era considerada parte de la familia mucho antes del casamiento. “Obviamente la aceptamos desde el primer día a Julieta. Siempre fue una más de la familia, pero hoy se puede decir que se oficializó y ya es Ortega”, comentó entre risas.

Por último, el hijo de Emanuel recordó cómo recibió la noticia del compromiso. “Me dijo: ‘Tenemos algo para contarte con Julieta’. Me dijeron que se iban a casar, me mostraron el anillo y obviamente me puse muy contento por los dos”, relató.

Y explicó que todo sucedió de manera inesperada: “No es que me llamó para reunirnos. Fue espontáneo. Fui a la casa de casualidad y me contó. Porque si no, no sé si me contaba”, cerró entre risas.