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Tabla de madera o de plástico: cuál conviene usar en la cocina y qué cuidados hay que tener

El ingeniero bioquímico Rafa Carbajal explicó qué diferencias existen entre las tablas de madera y plástico, qué factores pueden afectar su higiene y cuáles son los cuidados necesarios para mantenerlas en buenas condiciones.

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Las tablas de madera y plástico requieren cuidados específicos para conservarse en buenas condiciones.

Las tablas de madera y plástico requieren cuidados específicos para conservarse en buenas condiciones.

Las tablas de madera y plástico son dos de las opciones más utilizadas en la cocina. Cuando son nuevas, la diferencia en términos de higiene es mínima, ya que ambas tienen superficies lisas que facilitan el lavado. Con el paso del tiempo, el uso de los cuchillos provoca marcas y hendiduras que modifican las condiciones iniciales de ambos materiales.

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En ese sentido, el ingeniero bioquímico Rafa Carbajal, al citar un estudio realizado en la década del 90 por investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, señaló que las tablas de madera presentaron mejores resultados microbiológicos que las de plástico.

Qué encontró el estudio sobre las tablas de madera y plástico

La investigación comparó nueve tipos de madera y cuatro materiales plásticos. Los científicos contaminaron de manera intencional las tablas con distintas bacterias, entre ellas Escherichia coli, Listeria y Salmonella, para observar su comportamiento en cada material.

En las tablas de madera, los microorganismos eran absorbidos rápidamente y, en general, se recuperaban menos bacterias después de unos minutos. En las pruebas realizadas con cantidades menores de contaminación, los investigadores dejaron de detectar los microorganismos luego de que estos ingresaran en la madera.

En las tablas de plástico, en cambio, las bacterias podían introducirse en las marcas producidas por los cuchillos y permanecer allí durante más tiempo. En determinadas condiciones, continuaban siendo detectables durante varias horas e incluso podían multiplicarse si se mantenían niveles elevados de humedad.

Los investigadores también analizaron qué ocurría después del lavado. El agua caliente y el detergente permitieron eliminar generalmente las bacterias de las muestras estudiadas, aunque las tablas de plástico con numerosas marcas podían resultar más difíciles de limpiar de forma manual.

Cuándo conviene reemplazar una tabla

Se recomienda reemplazarla cuando presenta hendiduras profundas, cambios importantes en la coloración o un deterioro que impide realizar una limpieza adecuada. Para reducir el desgaste, se aconseja elegir tablas de plástico rígido o maderas de mayor dureza.

Incluso, con el fin de disminuir el riesgo de contaminación cruzada, Carbajal recomienda utilizar una tabla diferente para manipular carne cruda.

Cómo cuidar una tabla de madera

Las tablas de madera deben lavarse a mano y secarse completamente después de su uso. No se recomienda colocarlas en el lavavajillas, ya que el calor y la humedad pueden provocar deformaciones y grietas.

Las autoridades sanitarias consideran que tanto la madera como el plástico pueden utilizarse de forma segura cuando se mantienen en buenas condiciones y reciben un lavado adecuado. Por eso, más allá del material elegido, resulta importante controlar el estado de la tabla y aplicar las medidas de higiene correspondientes.

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