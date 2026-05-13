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Cómo reconocer a una persona envidiosa y qué hacer para evitar que afecte tu vida

La envidia suele aparecer de manera silenciosa y muchas veces se esconde detrás de actitudes cotidianas difíciles de detectar

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La envidia suele aparecer de manera silenciosa y muchas veces se esconde detrás de actitudes cotidianas difíciles de detectar

La envidia suele aparecer de manera silenciosa y muchas veces se esconde detrás de actitudes cotidianas difíciles de detectar

La envidia es un sentimiento complejo que muchas veces aparece de manera silenciosa y tiene sus raíces en las primeras etapas de la vida. Suele manifestarse como una mezcla de tristeza y enojo frente al éxito o logro ajeno. A diferencia de la admiración, que implica reconocer el éxito de otra persona como algo inspirador o posible para uno mismo, la envidia genera malestar y frustración por aquello que el otro consiguió.

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Este sentimiento nace, en gran parte, de la comparación constante. Cuando alguien siente que no puede alcanzar los mismos logros, capacidades o bienes que otra persona, aparece la frustración. Por eso, muchas veces está vinculada a una baja autoestima o a una sensación de incapacidad personal.

Cómo se manifiesta la envidia

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En muchos casos, quien siente envidia no necesariamente desea tener lo que el otro posee, sino que la otra persona deje de tenerlo. Especialistas señalan que, en algunos casos, la persona desea alcanzar aquello que el otro consiguió, mientras que en otros el malestar pasa por querer que el otro pierda eso que tiene.

Ese malestar puede reflejarse de distintas maneras, como minimizar logros ajenos, desacreditar esfuerzos, recurrir a burlas o rumores, mostrarse indiferente ante las buenas noticias de los demás o incluso criticar de forma velada.

La comparación suele darse con personas similares o cercanas. Por eso, este sentimiento aparece con mayor frecuencia entre colegas, amigos, familiares o personas de la misma edad o profesión. En las parejas, por ejemplo, puede surgir cuando uno de los dos vive el crecimiento del otro como una señal de inferioridad propia, en lugar de compartirlo como un logro común.

Especialistas señalan que reconocer este sentimiento sin culpa puede ser el primer paso para aprender a manejarlo. También remarcan la importancia de fortalecer la autoestima y enfocarse en el crecimiento personal, en vez de desvalorizar a otros para sentirse mejor.

Además, recomiendan ser prudentes al compartir ciertos éxitos o proyectos personales, dado que no todas las personas reaccionan de manera genuina ante las buenas noticias ajenas.

Recomendaciones para manejar la envidia

ENVIDIA

  • Reconocer la emoción: aceptar lo que se siente ayuda a manejarlo de manera más saludable.
  • Fortalecer la autoestima: trabajar en el potencial propio evita la necesidad de compararse constantemente.
  • Ser prudente: no todas las personas reaccionan de manera genuina ante los éxitos ajenos.
  • Transformar la envidia en admiración: usar el logro del otro como inspiración para crecer personalmente.

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