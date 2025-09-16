En vivo Radio La Red
Recetas
RECETA

Cómo preparar muffins de avena y manzana: la receta saludable que no puede faltar en tu cocina

Estos muffins de avena y manzana combinan sabor, textura y nutrición en un solo bocado. Fáciles de preparar en casa, son ideales para el desayuno, la merienda o un snack saludable a cualquier hora del día.

Los muffins de avena y manzana se han convertido en una opción popular para quienes buscan alternativas más saludables sin sacrificar sabor ni textura. Su característica principal es que combinan la fibra y los nutrientes de la avena con la dulzura natural de la manzana, resultando en un snack nutritivo, saciante y versátil.

Además, los muffins caseros permiten controlar los ingredientes y el nivel de azúcar, evitando aditivos o conservantes que suelen encontrarse en versiones industriales. Con esta receta, se obtiene un producto esponjoso, húmedo y aromático, con un toque dulce gracias a la manzana y un ligero sabor a canela que potencia su aroma.

Ingredientes para los muffins de avena y manzana

  • 2 tazas de avena en hojuelas

  • 1 ½ taza de harina de trigo (puede ser integral)

  • 2 cucharaditas de polvo de hornear

  • 1 cucharadita de canela en polvo

  • ½ cucharadita de sal

  • 2 manzanas medianas, peladas y ralladas

  • ¾ taza de azúcar (puede ajustarse según el gusto)

  • 2 huevos grandes

  • 1 taza de leche

  • taza de aceite vegetal o de oliva suave

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación paso a paso

  • Preparar los ingredientes secos: en un bol grande, mezclar la avena, la harina, el polvo de hornear, la canela y la sal. Reservar.

  • Preparar los ingredientes húmedos: en otro recipiente, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté cremosa. Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.

  • Incorporar la manzana: añadir las manzanas ralladas a los ingredientes húmedos y mezclar suavemente.

  • Combinar: incorporar los ingredientes secos a los húmedos, mezclando con movimientos envolventes para que la masa quede homogénea, pero sin sobrebatir. Esto asegura que los muffins queden esponjosos.

  • Hornear: verter la mezcla en moldes para muffins previamente engrasados o con cápsulas de papel, llenando hasta ¾ de su capacidad. Hornear a 180 °C durante 20-25 minutos, o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.

  • Enfriar y servir: dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar. Los muffins se conservan bien en un recipiente hermético por 2-3 días y se pueden recalentar antes de consumir.

Consejos para lograr muffins perfectos

  • Para intensificar el sabor, se puede añadir una pizca de nuez moscada o un puñado de nueces picadas.

  • La manzana puede reemplazarse por pera o calabaza cocida, adaptando el sabor según la temporada.

  • Evitar sobre batir la mezcla asegura que los muffins mantengan una textura ligera y aireada.

Por qué elegir muffins caseros

Hacer muffins de avena y manzana en casa permite disfrutar de un producto saludable, económico y adaptable al gusto personal. Su versatilidad los hace perfectos para cualquier ocasión: desayunos energizantes, meriendas nutritivas o incluso como postre ligero. Además, su combinación de avena y fruta aporta fibra, vitaminas y minerales, convirtiéndolos en una opción más equilibrada que otros snacks industrializados.

Con esta receta, se puede preparar un lote de muffins que combine sabor, textura y beneficios nutricionales, todo en menos de una hora de trabajo efectivo en la cocina. Una manera simple y deliciosa de incorporar hábitos más saludables sin renunciar al placer de comer algo casero y delicioso.

