Cómo recuperar los mensajes eliminados en WhatsApp: el paso a paso para Android y iOS

Cómo recuperar los mensajes eliminados en WhatsApp

El proceso de recuperación es sencillo, pero requiere seguir los pasos en el orden correcto. Acá te explicamos cómo hacerlo, tanto en Android como en iOS.

Reinstalá la aplicación: el primer paso es desinstalar WhatsApp de tu teléfono y volver a instalarlo desde la tienda de aplicaciones correspondiente: Google Play Store o App Store. Cuando abras la app por primera vez tras la reinstalación, el sistema detectará si existe una copia de seguridad disponible y te mostrará una opción para restaurarla. Verificá tu cuenta: ingresá el número de teléfono que usás con tu cuenta de WhatsApp (en Android) o tu Apple ID (en iPhone). Durante la verificación, la app comprobará si hay un respaldo reciente y te ofrecerá restaurarlo. En algunos casos, puede solicitar un código de verificación adicional por motivos de seguridad. Restaurá el historial de chats: cuando aparezca el mensaje “Restaurar historial de chats”, seleccioná la opción para iniciar el proceso. Este paso puede demorar unos minutos, dependiendo del tamaño de la copia y de la velocidad de tu conexión. Una vez completado, tus conversaciones, fotos, videos y archivos volverán a aparecer tal como estaban al momento del último respaldo.

La importancia de las copias automáticas en WhatsApp

Uno de los errores más comunes de los usuarios es no activar las copias de seguridad automáticas. Sin este respaldo, recuperar mensajes borrados en WhatsApp se vuelve imposible.

Podés revisar la configuración desde el menú de la aplicación:

En Android: Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Guardar en Google Drive.

En Android: Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Guardar en Google Drive. En iPhone: Configuración > Chats > Respaldo de chat > Realizar copia ahora.

Allí también podés decidir con qué frecuencia querés guardar tus datos: diaria, semanal o mensual. Si seleccionás la opción diaria, tu copia se actualizará todos los días, minimizando la pérdida de información.

Cómo incluir fotos y videos en el respaldo de WhatsApp

WhatsApp permite elegir si querés incluir videos dentro de las copias automáticas. Este detalle es importante, ya que si no está activado, los videos no se guardarán y no podrán recuperarse.

Para activar esta función, seguí estos pasos:

Ingresá a la sección Copia de seguridad dentro de los ajustes.

dentro de los ajustes. Activá la casilla “Incluir videos” .

. Confirmá que el respaldo se realizará en tu cuenta de Google Drive o iCloud.

Qué pasa con los mensajes eliminados recientemente

Si borraste un chat hace poco y no tenías copia automática activa, aún podrías recuperarlo si hiciste un respaldo manual antes de la eliminación. Para hacerlo, ingresá a la configuración y verificá la fecha del último respaldo.

Si la copia fue posterior a la eliminación del chat, entonces no será posible restaurarlo. En cambio, si fue anterior, seguí el mismo procedimiento de reinstalar y restaurar para recuperar los datos.