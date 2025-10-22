En vivo Radio La Red
TECNOLOGÍA

WhatsApp cambia los chats grupales y nadie se esperaba esta nueva función que lo revoluciona todo

La herramienta que demuestra cómo WhatsApp cambia los chats grupales promete transformar por completo la forma en que se comunican los usuarios.

por Redacción A24 |
WhatsApp cambia los chats grupales y nadie se esperaba esta nueva función que lo revoluciona todo. (Foto: Archivo)

WhatsApp cambia los chats grupales y nadie se esperaba esta nueva función que lo revoluciona todo. (Foto: Archivo)

La aplicación de mensajería más usada del planeta vuelve a sorprender. WhatsApp cambia los chats grupales con una nueva herramienta que promete alterar la manera en que millones de personas se comunican cada día. Meta, la compañía detrás de la app, trabaja en una actualización que introduce la etiqueta @todos, una forma rápida de mencionar simultáneamente a todos los miembros de un grupo.

Con más de 3000 millones de usuarios activos, WhatsApp se mantiene en el podio gracias a su estrategia de actualizaciones constantes. Cada semana, la plataforma prueba nuevas funciones en versiones beta, y esta vez, la novedad apunta directamente a los grupos, uno de los espacios más usados dentro del ecosistema de la aplicación.

La nueva herramienta, ya visible en la beta 2.25.31.9 para Android, fue detectada por el portal especializado WABetaInfo, que suele anticipar con precisión los próximos lanzamientos de WhatsApp. Según el reporte, la función permite mencionar a todos los integrantes de un chat grupal con un solo comando, sin tener que escribir los nombres uno a uno.

WhatsApp 1

Para qué sirve el nuevo sistema de menciones en WhatsApp

Hasta ahora, cuando un usuario quería asegurarse de que un mensaje fuera visto por todos los miembros de un grupo, debía etiquetar manualmente a cada persona o confiar en que el aviso no se perdiera entre decenas de notificaciones. Con la nueva función, esa dinámica cambia por completo.

La etiqueta @todos (o @all, según las primeras pruebas) está diseñada para notificar de manera simultánea a todos los integrantes de una conversación grupal. En la práctica, su funcionamiento será tan sencillo como escribir una mención común, pero con un efecto mucho mayor: todos los participantes recibirán una alerta.

La utilidad de esta característica es evidente en grupos donde la actividad es muy alta. Allí, los mensajes relevantes suelen perderse entre cientos de comentarios. Con la llegada de @todos, los administradores y miembros podrán asegurarse de que una información importante llegue a cada usuario, sin excepción.

WhatsApp 3

Así funcionará la etiqueta "@todos" de WhatsApp

El sistema variará dependiendo del tamaño del grupo:

  • En los grupos pequeños, cualquier participante podrá usar la etiqueta @todos para avisar algo importante.
  • En los grupos grandes, es decir, aquellos con más de 32 miembros, solo los administradores tendrán permitido emplear el comando.

El proceso será intuitivo. Al escribir el símbolo "@" en el chat, se desplegará el menú de menciones, donde aparecerá la lista de integrantes y, al final, la nueva opción "@todos".

Al seleccionarla, el mensaje enviará una notificación simultánea a todos los miembros del grupo. No se trata de una novedad radical en el mundo de la mensajería, pero en WhatsApp su impacto será mucho mayor debido a su masividad.

Meta busca con este cambio facilitar la gestión de grupos, especialmente en entornos laborales, educativos o comunitarios, donde la coordinación entre decenas de personas es clave.

WhatsApp 2

WhatsApp y su estrategia de evolución constante

Cada actualización de WhatsApp sigue un patrón predecible pero efectivo: primero llega a la versión beta, donde los usuarios evaluadores detectan posibles errores o mejoras; luego, tras un periodo de ajustes, la función se lanza a nivel general.

En el caso de la etiqueta @todos, todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento. Meta no ha emitido ningún comunicado formal, aunque los especialistas estiman que la función podría activarse antes de fin de año, si las pruebas avanzan sin problemas.

WhatsApp 4

Cuándo se lanzará en WhatsApp el nuevo sistema de menciones

Según WABetaInfo, la nueva función de menciones globales ya está disponible para los usuarios de la beta en Android. En las próximas semanas, se espera que también llegue a la versión de prueba de iOS, antes de su despliegue global.

Meta suele lanzar estas funciones de forma progresiva, para evaluar la respuesta del público y corregir posibles fallos.

De confirmarse las predicciones, WhatsApp cambiará los chats grupales definitivamente antes de 2026, consolidando una de las transformaciones más importantes de su historia reciente.

