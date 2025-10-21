WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares desde el 31 de octubre de 2025: la lista completa

Los teléfonos lanzados hace más de una década no pueden procesar correctamente las nuevas versiones de la app, lo que genera incompatibilidades y vulnerabilidades. Además, muchos de esos modelos ya no reciben parches de seguridad por parte de los fabricantes, lo que aumenta el riesgo de ataques informáticos o filtración de datos personales.

Qué modelos de Samsung, Motorola, LG, Huawei y otros pierden acceso

La suspensión afectará principalmente a celulares lanzados entre 2012 y 2015. A continuación, se detalla la lista de los equipos más afectados:

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

Motorola:

Moto G (primera generación)

Moto E (2014)

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

LG G3

Sony:

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Huawei y HTC:

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

Todos estos dispositivos comparten una limitación técnica: su sistema operativo no puede actualizarse más allá de Android 5.0, lo que impide instalar las versiones actuales de WhatsApp que requieren entornos más recientes.

Los iPhone que se quedan sin WhatsApp desde octubre

En el ecosistema Apple, la decisión afectará a los iPhone que no pueden actualizarse a iOS 15.1 o superior. Esto incluye modelos que fueron populares durante años pero que ya no reciben soporte oficial de la compañía de Cupertino.

Los dispositivos afectados son:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

En el caso de los iPhone 5, 5C y 6, la limitación es definitiva: su hardware no permite superar iOS 12, por lo que WhatsApp dejará de funcionar por completo en ellos. Los usuarios deberán verificar la versión de su sistema operativo y, si es posible, actualizar a una compatible antes del 31 de octubre.

Las tablets y la compatibilidad de WhatsApp

En cuanto a las tablets Android y iPads, la aplicación no dejará de funcionar de manera repentina, aunque cabe aclarar que WhatsApp nunca lanzó una versión nativa para tablets.

Las personas que usan la app en estos dispositivos lo hacen mediante WhatsApp Web o la versión multidispositivo, por lo que el cambio no las afectará directamente. Sin embargo, los equipos que utilicen versiones antiguas de Android o iPadOS también podrían experimentar fallos de sincronización o problemas al vincular su cuenta.

Qué hacer si tu celular está en la lista de afectados