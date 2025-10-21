WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares desde el 31 de octubre de 2025: la lista completa

Los teléfonos lanzados hace más de una década no pueden procesar correctamente las nuevas versiones de la app, lo que genera incompatibilidades y vulnerabilidades. Además, muchos de esos modelos ya no reciben parches de seguridad por parte de los fabricantes, lo que aumenta el riesgo de ataques informáticos o filtración de datos personales.
Qué modelos de Samsung, Motorola, LG, Huawei y otros pierden acceso
La suspensión afectará principalmente a celulares lanzados entre 2012 y 2015. A continuación, se detalla la lista de los equipos más afectados:
Samsung:
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend
- Galaxy S5
Motorola:
- Moto G (primera generación)
- Moto E (2014)
LG:
- Optimus G
- Nexus 4
- G2 Mini
- LG G3
Sony:
- Xperia Z
- Xperia SP
- Xperia T
- Xperia V
- Xperia Z2
Huawei y HTC:
- Huawei Ascend Mate 2
- HTC One M8
Todos estos dispositivos comparten una limitación técnica: su sistema operativo no puede actualizarse más allá de Android 5.0, lo que impide instalar las versiones actuales de WhatsApp que requieren entornos más recientes.
Los iPhone que se quedan sin WhatsApp desde octubre
En el ecosistema Apple, la decisión afectará a los iPhone que no pueden actualizarse a iOS 15.1 o superior. Esto incluye modelos que fueron populares durante años pero que ya no reciben soporte oficial de la compañía de Cupertino.
Los dispositivos afectados son:
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
En el caso de los iPhone 5, 5C y 6, la limitación es definitiva: su hardware no permite superar iOS 12, por lo que WhatsApp dejará de funcionar por completo en ellos. Los usuarios deberán verificar la versión de su sistema operativo y, si es posible, actualizar a una compatible antes del 31 de octubre.
Las tablets y la compatibilidad de WhatsApp
En cuanto a las tablets Android y iPads, la aplicación no dejará de funcionar de manera repentina, aunque cabe aclarar que WhatsApp nunca lanzó una versión nativa para tablets.
Las personas que usan la app en estos dispositivos lo hacen mediante WhatsApp Web o la versión multidispositivo, por lo que el cambio no las afectará directamente. Sin embargo, los equipos que utilicen versiones antiguas de Android o iPadOS también podrían experimentar fallos de sincronización o problemas al vincular su cuenta.
Qué hacer si tu celular está en la lista de afectados
- Verificar actualizaciones disponibles: lo primero es comprobar si el sistema operativo permite una actualización a una versión superior. En Android, se puede revisar desde Ajustes > Sistema > Actualización del sistema. En iPhone, desde Configuración > General > Actualización de software.
- Realizar una copia de seguridad: antes de cambiar de teléfono, creá un respaldo de tus conversaciones en la nube. En Android, se guarda en Google Drive; en iPhone, en iCloud.
- Migrar tu cuenta: si ya no podés actualizar el sistema, la única opción segura es migrar a un dispositivo más nuevo. Al instalar WhatsApp en el nuevo equipo e iniciar sesión con tu número, el sistema restaurará los chats y archivos desde la copia de seguridad.
- Evitar versiones no oficiales: WhatsApp advierte sobre los riesgos de usar aplicaciones modificadas, como GBWhatsApp o WhatsApp Plus. Estas versiones no oficiales pueden comprometer la seguridad y provocar la suspensión de la cuenta.