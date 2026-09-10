Yogur auténtico: qué hay que revisar en la etiqueta antes de comprarlo

Qué revisar en la etiqueta para comprobar que el yogur sea auténtico

Más allá de la marca y de la información que aparece en el frente del envase, hay algunos datos que conviene consultar antes de comprar.

1. La denominación del producto

La primera referencia está en la denominación legal. Para que sea yogur, debe figurar explícitamente la palabra “yogur” o alguna de sus variantes.

No es lo mismo cuando el envase indica “producto lácteo fermentado”, “preparado lácteo” o “imitación yogur”.

2. Los cultivos

La lista de ingredientes puede indicar la presencia de “cultivos lácticos vivos”, “cultivos vivos” o mencionar directamente las bacterias utilizadas durante la fermentación.

También es importante prestar atención a expresiones como “tratado térmicamente después de la fermentación”, ya que señalan que el producto fue sometido a un proceso posterior que afecta la presencia de los cultivos vivos.

3. La cantidad de azúcar

La tabla nutricional permite conocer cuánto azúcar aporta cada producto. Algunos yogures, especialmente los bebibles y saborizados, pueden contener una cantidad elevada.

Por eso, comparar la información nutricional entre distintas opciones ayuda a conocer mejor la composición antes de elegir.

Yogur griego auténtico vs. “estilo griego”

En el caso del yogur griego, también existen diferencias entre el producto auténtico y las opciones que se comercializan como “estilo griego”.

El yogur griego tradicional se obtiene mediante un proceso físico: se cuela el yogur para retirar buena parte del suero, lo que genera una consistencia más espesa y cremosa de manera natural. Este procedimiento también da como resultado un producto con mayor aporte de proteínas.

En una versión natural, sus ingredientes básicos son leche y cultivos lácticos.

En cambio, los productos “estilo griego” buscan conseguir una textura similar mediante el agregado de ingredientes como almidones, gomas o gelatinas.

Esto no significa necesariamente que sean productos fraudulentos o perjudiciales. La diferencia está en su composición y en el método utilizado para lograr una consistencia más espesa.

Por eso, si se busca un yogur griego natural, revisar la lista de ingredientes permite comprobar qué contiene el producto y cómo se obtiene su textura característica.