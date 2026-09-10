La película "Supergirl" llegó a HBO Max y es el gran estreno de la semana

Después de terminar su relación con el Guasón, Arlequina intenta forjar su propio camino como la Reina del crimen en Gotham City en esta serie, que también cuenta con Hiedra Venenosa y un vasto elenco de héroes y villanos.

Superman

James Gunn presentó su visión del superhéroe icónico, aportando aún más complejidad a la figura de Superman. Pero el Hombre de Acero no desembarcó solo: junto con él, fuimos presentados a miembros de la Liga de la Justicia, como la Mujer Halcón, que impresionó con su personalidad fuerte y directa.

Batman vs Superman: El Origen de la Justicia

Después de años de rumores y mucha expectativa, el público volvió a ver a la Mujer Maravilla en la pantalla grande. Lanzada en 2016, la película presentó una nueva versión de la Princesa Diana de Temiscira, que aparece en un momento crucial de la trama para salvar a Batman.

Supergirl se une al catálogo de películas y animaciones de DC Studios junto a estas y otras heroínas... o villanas en HBO Max. Todos los títulos anteriores ya están disponibles en la plataforma.

El elenco incluye a Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, David Corenswet y Jason Momoa. La película fue escrita por Ana Nogueira y dirigida por Craig Gillespie. Los ejecutivos de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, firman la producción de la película, basada en el personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. La producción ejecutiva es de Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo y Lars P. Winther.