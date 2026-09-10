La dura advertencia de una madre del colegio tras el brutal ataque en El Palomar

La mujer explicó que el establecimiento reúne a numerosos alumnos en varios turnos. Esa dinámica concentra vehículos y familias en las calles próximas a la entrada. “Sobre todo porque, al haber tantos autos, ellos frenan un auto”, relató.

“Agradecemos la presencia de los medios y esto ayuda a visibilizar esta situación. Hablé con mi hija, que está con miedo. Ahora es salir rápido del colegio para que no nos roben”, contó la mamá y volvió a pedir que esta situación se solucione lo antes posible.

Quién es la víctima del tiroteo

La víctima, Hernán Mariano Catarraso, de 51 años y ex comisario mayor de la Policía Bonaerense, recibió un disparo en el abdomen. Luego, una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Posadas, donde ingresó a terapia intensiva.

El episodio ocurrió sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, a metros de la institución educativa. Vecinos y familias sostienen que los robos en los alrededores del colegio se repiten durante los horarios de entrada y salida.