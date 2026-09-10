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La dura advertencia de una madre del colegio tras el brutal ataque en El Palomar

Tras el ataque a un ex policía que fue baleado cuando dejaba a su hija en la escuela, las familias apuntaron contra la inseguridad. “Este hecho sabíamos que iba a pasar”, comentó una mamá.

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La tremenda confesión de una de las madres del colegio del tiroteo en El Palomar. (Foto: Google y captura)

La tremenda confesión de una de las madres del colegio del tiroteo en El Palomar. (Foto: Google y captura)

Luego de que tres delincuentes balearan a un hombre durante un intento de robo frente al Colegio Emaús, en El Palomar, partido de Morón, la comunidad quedó conmocionada. El ataque ocurrió cerca de las 7.15 de este jueves, cuando el hombre llevaba a su hija al jardín de infantes y una de las madres dijo en A24: “Tenemos miedo”.

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Daniela, mamá de dos alumnos del instituto educativo, contó que sus hijos van desde hace tres años a ese colegio y dijo: “Mis hijos no pueden llegar tranquilos y nosotros tampoco. Terminamos siendo víctimas de lo que sucede y les decimos a los chicos que no salgan ni a la esquina”.

“El año pasado había un patrullero municipal algunos días, pero no encontramos respuestas ni del municipio ni de la provincia de Buenos Aires. Este hecho era algo que podía pasar y sabíamos que iba a ocurrir. La inseguridad en el conurbano es tremenda y pensamos que, habiendo tanta gente en la puerta del colegio, es más seguro, pero no es así. La puerta del colegio ahora es insegura”.

Además, agregó: “Nosotros tenemos miedo. Gracias a Dios, el papá está fuera de peligro. Esto no debía haber pasado con el robo en la puerta del jardín la semana pasada, pero sí ocurrió. Los chicos y nosotros tenemos miedo”.

La mujer explicó que el establecimiento reúne a numerosos alumnos en varios turnos. Esa dinámica concentra vehículos y familias en las calles próximas a la entrada. “Sobre todo porque, al haber tantos autos, ellos frenan un auto”, relató.

“Agradecemos la presencia de los medios y esto ayuda a visibilizar esta situación. Hablé con mi hija, que está con miedo. Ahora es salir rápido del colegio para que no nos roben”, contó la mamá y volvió a pedir que esta situación se solucione lo antes posible.

Quién es la víctima del tiroteo

La víctima, Hernán Mariano Catarraso, de 51 años y ex comisario mayor de la Policía Bonaerense, recibió un disparo en el abdomen. Luego, una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Posadas, donde ingresó a terapia intensiva.

El episodio ocurrió sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, a metros de la institución educativa. Vecinos y familias sostienen que los robos en los alrededores del colegio se repiten durante los horarios de entrada y salida.

En pocas palabras

  • Inseguridad: Familias denuncian temor tras tiroteo a un ex policía frente a una escuela.
  • Declaraciones: Una madre afirmó: "Este hecho sabíamos que iba a pasar".
  • Víctima: El hombre baleado es Hernán Mariano Catarraso, ex comisario mayor de la Policía Bonaerense.
Resumen generado por Thinkindot AI
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