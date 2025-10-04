MasterChef Celebrity estrenó su promo más picante con Wanda Nara y una burla a Mauro Icardi

"Mire, doctora, es que nosotros venimos de situaciones muy traumáticas", cuenta Donato. Por su parte, Martitegui suma a la actuación: "Son errores imperdonables".

Hasta ahí parecía no haber nada raro. El tema toma otro color cuando aparece Betular en escena: "La gente está muy mal, doctora", agrega, siguiendo la línea no polémica de sus colegas. Pero el pastelero, con su cuota de humor, haciendo alusión al video de la expareja de Nara, pregunta: "¿Es maní?". "¿Cómo?", pregunta Wanda. "¿Puedo?", insiste Damián. "Sí, claro", responde ella.

Obvio que está. La estrategia del canal busca generar expectativa y despertar aún más la curiosidad de la audiencia de cara al estreno de la nueva temporada, combinando humor, tensión y guiños a situaciones que están en la memoria de los espectadores.

Cómo nació el "maní" de Mauro Icardi

El "episodio del maní" que involucró a Mauro Icardi se refiere a un video íntimo filtrado en el que se lo ve como Dios lo trajo al mundo, lo que generó una ola de comentarios y memes en redes sociales sobre el tema en cuestión. La situación derivó en que el futbolista fuera apodado "manicero" y se convirtiera en tema de conversación en medios y redes sociales.

Natasha Rey fue quien publicó en su cuenta de Instagram el video en el que el futbolista aparece desnudo. En sus publicaciones, la vedette uruguaya amenazó con revelar imágenes comprometedoras y acusó al futbolista de mentir sobre su relación con ella, donde afirmaba que no la conocía.

La situación escaló cuando la China Suárez acusó públicamente a Wanda Nara de haber filtrado el video, ya que el deportista aseguraba que el material era de 2021, año en el que convivía con la mamá de sus dos hijas. La actriz juró que su enemiga pública era la culpable y que la filtración constituía un delito por tratarse de contenido íntimo.

Al poco tiempo, y aprovechando la viralización del video, la mediática participó en una campaña publicitaria de una marca de maní, haciendo alusión irónica al apodo que le pusieron en esos días.

El futbolista, para intentar desmentir todo lo que se hablaba, publicó distintas fotos en ropa interior. También su actual pareja.