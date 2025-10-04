A24.com

Palpitan el regreso

MasterChef Celebrity estrenó su promo más picante con Wanda Nara y una burla a Mauro Icardi

La cuenta regresiva para el regreso de MasterChef Celebrity ya comenzó, y en su promo, Wanda Nara protagonizó un momento que recordó a Mauro Icardi y a un episodio reciente que generó todo tipo de comentarios.

4 oct 2025, 00:03
Telefe ya se prepara para el regreso de MasterChef Celebrity el 14 de octubre, y tanto el jurado —Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis— como su conductora, Wanda Nara, comienzan a tachar los días para el inicio de una nueva temporada de la competencia culinaria.

Con la mediática al frente del programa, el show está asegurado. El canal de las pelotitas aprovechó la ocasión para darle más sabor al ciclo y lanzó la promo del regreso, cargada de picante, con un fuerte palito dirigido a Mauro Icardi, en referencia al recordado episodio del video del "maní" que todavía sigue dando que hablar.

En el pie de la publicación de Instagram, dan a conocer -como decíamos- la fecha del regreso de la competencia culinaria como también el nombre de la conductora y los encargados de evaluar cada plato que hagan los participantes: "La cuenta regresiva empezó. Desde el martes 14 de octubre la cocina más famosa del país vuelve a encenderse. Participantes listos para todo, emociones al límite y platos que lo cambian todo. Así regresa la competencia que todos esperan: MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara y grandes jurados: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis".

Pero, aunque no parezca al comienzo, la parte fuerte llega en el video donde se ve a la empresaria adoptando el rol de psicóloga de los tres jurados. "Yo no suelo dar terapia grupal. Pero por ustedes voy a hacer una excepción", expresa Nara.

"Mire, doctora, es que nosotros venimos de situaciones muy traumáticas", cuenta Donato. Por su parte, Martitegui suma a la actuación: "Son errores imperdonables".

Hasta ahí parecía no haber nada raro. El tema toma otro color cuando aparece Betular en escena: "La gente está muy mal, doctora", agrega, siguiendo la línea no polémica de sus colegas. Pero el pastelero, con su cuota de humor, haciendo alusión al video de la expareja de Nara, pregunta: "¿Es maní?". "¿Cómo?", pregunta Wanda. "¿Puedo?", insiste Damián. "Sí, claro", responde ella.

Obvio que está. La estrategia del canal busca generar expectativa y despertar aún más la curiosidad de la audiencia de cara al estreno de la nueva temporada, combinando humor, tensión y guiños a situaciones que están en la memoria de los espectadores.

Cómo nació el "maní" de Mauro Icardi

El "episodio del maní" que involucró a Mauro Icardi se refiere a un video íntimo filtrado en el que se lo ve como Dios lo trajo al mundo, lo que generó una ola de comentarios y memes en redes sociales sobre el tema en cuestión. La situación derivó en que el futbolista fuera apodado "manicero" y se convirtiera en tema de conversación en medios y redes sociales.

Natasha Rey fue quien publicó en su cuenta de Instagram el video en el que el futbolista aparece desnudo. En sus publicaciones, la vedette uruguaya amenazó con revelar imágenes comprometedoras y acusó al futbolista de mentir sobre su relación con ella, donde afirmaba que no la conocía.

La situación escaló cuando la China Suárez acusó públicamente a Wanda Nara de haber filtrado el video, ya que el deportista aseguraba que el material era de 2021, año en el que convivía con la mamá de sus dos hijas. La actriz juró que su enemiga pública era la culpable y que la filtración constituía un delito por tratarse de contenido íntimo.

Al poco tiempo, y aprovechando la viralización del video, la mediática participó en una campaña publicitaria de una marca de maní, haciendo alusión irónica al apodo que le pusieron en esos días.

El futbolista, para intentar desmentir todo lo que se hablaba, publicó distintas fotos en ropa interior. También su actual pareja.

Mauro Icardi en ropa interior

     

 

