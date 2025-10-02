Horóscopo de octubre: 3 signos que vivirán una reconciliación amorosa antes de la Luna Nueva

La Luna Nueva del 6 de octubre traerá energía de renacimiento emocional y apertura al diálogo para los signos. Esta fase lunar impulsa el cierre de heridas y la búsqueda de armonía, especialmente en el plano sentimental.
Los astros anuncian un tiempo de perdón y segundas oportunidades. Tres signos del zodíaco podrían resolver malentendidos y reavivar viejos vínculos antes de la Luna Nueva del 6 de octubre.
Según los astrólogos, es un momento propicio para reconstruir la confianza en relaciones que parecían terminadas. Las reconciliaciones estarán impulsadas por el tránsito de Venus en Libra, que favorece la diplomacia y el perdón.
1. Cáncer: sanar viejas heridas
La sensibilidad de Cáncer estará a flor de piel. La Luna Nueva lo impulsa a dar el primer paso para hablar con esa persona especial y superar rencores pasados.
2. Libra: diálogo sincero y acuerdos
En su propia temporada solar, Libra tendrá la energía necesaria para abrir conversaciones difíciles, logrando entendimientos que podrían fortalecer la relación.
3. Capricornio: reconstrucción desde la madurez
Capricornio recibe una vibración especial de estabilidad emocional. Este mes tendrá la oportunidad de aclarar malos entendidos con la pareja o un ex que regresa a su vida.
Escribir en un papel aquello que querés dejar atrás y quemarlo con cuidado.
Encender una vela rosa o blanca para abrir el corazón al perdón.
Buscar el diálogo en ambientes tranquilos y evitar discusiones impulsivas.
Antes de la Luna Nueva, estos tres signos tendrán la oportunidad de cerrar ciclos de enojo y abrir la puerta a un amor renovado.