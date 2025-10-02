Horóscopo de octubre: 3 signos que vivirán una reconciliación amorosa antes de la Luna Nueva

La sensibilidad de Cáncer estará a flor de piel. La Luna Nueva lo impulsa a dar el primer paso para hablar con esa persona especial y superar rencores pasados.

2. Libra: diálogo sincero y acuerdos

En su propia temporada solar, Libra tendrá la energía necesaria para abrir conversaciones difíciles, logrando entendimientos que podrían fortalecer la relación.

3. Capricornio: reconstrucción desde la madurez

Capricornio recibe una vibración especial de estabilidad emocional. Este mes tendrá la oportunidad de aclarar malos entendidos con la pareja o un ex que regresa a su vida.

pareja

Consejos para aprovechar la energía de la reconciliación

Escribir en un papel aquello que querés dejar atrás y quemarlo con cuidado.

Encender una vela rosa o blanca para abrir el corazón al perdón.

Buscar el diálogo en ambientes tranquilos y evitar discusiones impulsivas.

pareja 1

Antes de la Luna Nueva, estos tres signos tendrán la oportunidad de cerrar ciclos de enojo y abrir la puerta a un amor renovado.