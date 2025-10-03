José Luis Espert ratificó su candidatura en la Provincia y Milei lo respaldó

La revelación de Feinmann

Por la tarde, Feinmann también había difundido un video exclusivo sobre el vínculo de Espert y Machado en el contexto de la campaña presidencial de 2019.En el video se ve al diputado José Luis Espert, en lo que sería la vivienda de Fred Machado. “Espert, prácticamente que lo desconoce, que no había confianza… Este video lo grabó el propio Fred Machado en su casa de Viedma, aquella vez que viajaron para la presentación del libro”, señaló Feinmann al presentar las imágenes.

El video exclusivo que dio a conocer Feinmann se produce en medio de las denuncias que involucran a Espert por un presunto aporte de 200 mil dólares, además de un avión y una camioneta, que habrían servido para impulsar su campaña presidencial de 2019.

En el video se puede ver a Espert recostado al lado de una pileta, de traje, en tono jocoso referirse a la administración del por entonces presidente Mauricio Macri: "Preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri", en una referencia temporal a 2018.

De acuerdo con los panelistas del ciclo, la grabación corresponde al lugar donde actualmente Machado cumple prisión domiciliaria y sería una prueba de la relación cercana entre Espert y el acusado de ser partícipe de una red de narcotráfico por la Justicia de Estado Unidos.

Además, Feinmann reveló que cuando el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza se entera de las acusaciones contra Machado, le dice: "De ninguna manera yo me voy a inmolar por vos. Vos me diste una mano enorme en el momento que yo más necesitaba", en referencia a su apoyo en el lanzamiento político de Espert.