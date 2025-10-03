En vivo Radio La Red
APOYO DE ESTADOS UNIDOS

El FMI confirmó que mantiene conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos sobre la asistencia a Argentina

Kristalina Georgieva confirmó que el organismo trabaja con Washington en la asistencia para el país mientras Caputo viaja con su equipo a Estados Unidos.

El presidente Javier Milei se reúne con el FMI en medio de la tensión cambiaria

“Excelente conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina. Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EE. UU., incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG. Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días", escribió en X la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Caputo agradeció públicamente las palabras de respaldo y expresó que espera con expectativa el encuentro con Georgieva en Washington. No obstante, el calendario oficial del viaje aún no fue confirmado ni por el Ministerio de Economía ni por el propio organismo multilateral.

Kristalina FMI

La mención a los DEG se vincula con los Derechos Especiales de Giro que posee Estados Unidos en el FMI. Georgieva promueve que los países con mayores tenencias de esos activos los canalicen hacia un fondo destinado a financiar a naciones con menos recursos.

El mensaje de la directora se suma al respaldo que ya había dado en Nueva York la semana pasada, cuando destacó que “lo que Argentina está haciendo es muy significativo, está yendo en la dirección correcta”.

Milei Trump tras la reunión bilateral en NY. Foto Presidencia

De todos modos, el organismo también planteó condiciones. Este jueves, la vocera Julie Kozack advirtió que el Gobierno necesita “apoyos políticos amplios” para concretar las reformas en marcha. “Creemos que fortalecer la confianza y consolidar los importantes avances en la reducción de la inflación requerirá el firme compromiso de las autoridades con el anclaje fiscal, respaldado por una política monetaria coherente y un marco cambiario que permita reconstruir las reservas”, señaló.

La publicación de Georgieva se conoció tras un mensaje previo de Bessent, quien había ratificado que Washington está dispuesto a respaldar a Javier Milei. Sin embargo, sus propias aclaraciones introdujeron incertidumbre en los mercados: “Es un swap, no estamos poniendo dinero en la Argentina”, explicó.

Para despejar dudas, el Gobierno anunció el viaje de Caputo y sus colaboradores a Estados Unidos. Según adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, los detalles de la agenda solo se darán a conocer una vez concluidas las reuniones.

