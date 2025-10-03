El FMI confirmó que mantiene conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos sobre la asistencia a Argentina

La mención a los DEG se vincula con los Derechos Especiales de Giro que posee Estados Unidos en el FMI. Georgieva promueve que los países con mayores tenencias de esos activos los canalicen hacia un fondo destinado a financiar a naciones con menos recursos.

El mensaje de la directora se suma al respaldo que ya había dado en Nueva York la semana pasada, cuando destacó que “lo que Argentina está haciendo es muy significativo, está yendo en la dirección correcta”.

Milei Trump tras la reunión bilateral en NY. Foto Presidencia

De todos modos, el organismo también planteó condiciones. Este jueves, la vocera Julie Kozack advirtió que el Gobierno necesita “apoyos políticos amplios” para concretar las reformas en marcha. “Creemos que fortalecer la confianza y consolidar los importantes avances en la reducción de la inflación requerirá el firme compromiso de las autoridades con el anclaje fiscal, respaldado por una política monetaria coherente y un marco cambiario que permita reconstruir las reservas”, señaló.

La publicación de Georgieva se conoció tras un mensaje previo de Bessent, quien había ratificado que Washington está dispuesto a respaldar a Javier Milei. Sin embargo, sus propias aclaraciones introdujeron incertidumbre en los mercados: “Es un swap, no estamos poniendo dinero en la Argentina”, explicó.

Para despejar dudas, el Gobierno anunció el viaje de Caputo y sus colaboradores a Estados Unidos. Según adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, los detalles de la agenda solo se darán a conocer una vez concluidas las reuniones.