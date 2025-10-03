En vivo Radio La Red
Franco Colapinto afronta la última práctica libre y la clasificación en el GP de Singapur de la F1

El piloto argentino finalizó 19° en las primeras dos sesiones y buscará mejorar su rendimiento para acercarse a su compañero en Alpine.

Este sábado, el corredor tendrá una nueva oportunidad cuando dispute la tercera tanda de entrenamientos y luego la clasificación para el Gran Premio de Singapur. La previa del fin de semana no fue sencilla porque cerró ambas prácticas libres en el puesto 19 y admitió que no se sintió cómodo con el auto.

La cita en Singapur suele ser una de las más exigentes del calendario por las altas temperaturas y la humedad extrema. Colapinto lo comprobó el viernes y, tras probar el traje refrigerante, decidió descartarlo por considerarlo incómodo.

colapinto_

Desde lo técnico, el trazado tampoco aparece como el más favorable para Alpine. Sin embargo, tanto el piloto argentino como la escudería confían en aprovechar las oportunidades que surjan, en un escenario donde ya se registraron varios accidentes y maniobras riesgosas.

Con ese panorama, Colapinto buscará acercarse al rendimiento de Pierre Gasly, superar la Q1 y dar un paso más en su aspiración de sumar puntos, algo clave en medio de la definición de Alpine para elegir a su segundo piloto en la temporada 2026.

Qué dijo Colapinto tras las primeras prácticas

“Me siento bastante inconsistente, no tengo feeling con el auto, me está costando un poco encontrar la estabilidad. Inconsistente hoy, hay que trabajar para mañana y volver mejor”, reconoció.

Agenda del GP de Singapur

  • Sábado 4 de octubre

    • Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30

    • Clasificación: 10.00 a 11.00

  • Domingo 5 de octubre

    • Carrera: 09.00

