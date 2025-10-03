Franco Colapinto afronta la última práctica libre y la clasificación en el GP de Singapur de la F1

Desde lo técnico, el trazado tampoco aparece como el más favorable para Alpine. Sin embargo, tanto el piloto argentino como la escudería confían en aprovechar las oportunidades que surjan, en un escenario donde ya se registraron varios accidentes y maniobras riesgosas.

Con ese panorama, Colapinto buscará acercarse al rendimiento de Pierre Gasly, superar la Q1 y dar un paso más en su aspiración de sumar puntos, algo clave en medio de la definición de Alpine para elegir a su segundo piloto en la temporada 2026.

Qué dijo Colapinto tras las primeras prácticas

“Me siento bastante inconsistente, no tengo feeling con el auto, me está costando un poco encontrar la estabilidad. Inconsistente hoy, hay que trabajar para mañana y volver mejor”, reconoció.

Agenda del GP de Singapur