Previsional
ANSES
Asignaciones Familiares
Beneficio

ANSES: cuáles serán las asignaciones que tendrán aumento en octubre 2025

El organizó previsional dio detalles del calendario de pagos y del incremento del 1,9% para todas sus prestaciones, según lo estipulado en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

Cuáles serán las asignaciones que tendrán aumento en octubre 2025. 

Con los haberes actualizados, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó cómo quedaron todas las Asignaciones Familiares. A su vez, el organismo publicó el calendario de pagos completo para octubre, que comenzará el próximo miércoles 8 de octubre.

Leé también ADELANTO: Clara Salguero confirmó qué pasará con el bono de $70.000 para los jubilados de ANSES

Este mes, los titulares de todas las prestaciones de ANSES recibirán un aumento del 1,88%. Esto se debe a que se agregará el porcentaje de inflación registrado en agosto, como bien se estableció en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

A raíz del nuevo aumento, los valores de los haberes para los titulares de las asignaciones, que varían según los Ingresos del Grupo Familiar (IGF), tuvieron un sensible incremento.

Así quedaron las asignaciones

Asignaciones Universales

  • Asignación Universal por Hijo: $117.229,14
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $381.789,19

Asignación Familiar por Hijo

  • IGF hasta $907.793: $58.631
  • IGF entre $907.793 y$1.331.368: $39.548
  • IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920
  • IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340

Asignación por Hijo con Discapacidad

  • IGF hasta $907.7936: $190.902
  • IGF entre $907.793 y $1.331.368: $135.050
  • IGF desde $1.331.368: $85.234

Asignación por Embarazo

  • $117.252

Asignación por Prenatal

  • IGF hasta $907.793: $58.631
  • IGF entre $907.793 y $1.331.368: $39.548
  • IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920
  • IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340

Asignaciones de pago Único

  • Nacimiento: $68.341
  • Adopción: $408.616
  • Matrimonio: $102.330

Asignación por Cónyuge

  • $14.223
El organizó previsional dio detalles del calendario de pagos.

Jubilaciones y pensiones: cuánto aumentan en octubre

Por otro lado, las jubilaciones y pensiones también se verán afectadas por los nuevos aumentos. Por ello, estos serán los montos de las mismas en octubre:

  • Jubilación Mínima: $326.304,88
  • Jubilación Máxima: $2.195.498,72
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96
  • Pensión No Contributiva: $228.381,85

Sin embargo, aquellos titulares que cobren menos de $396.304,88 recibirán junto a los haberes el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000. Por ello, estos son los montos finales de estos jubilados y pensionados:

  • Jubilación Mínima: $326.304,88
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96
  • Pensión No Contributiva: $298.381,85

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre 2025

Estas son las fechas de cobro para todas las prestaciones de ANSES, que están organizadas según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre
