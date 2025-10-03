ANSES: cuáles serán las asignaciones que tendrán aumento en octubre 2025

Asignación Familiar por Hijo
- IGF hasta $907.793: $58.631
- IGF entre $907.793 y$1.331.368: $39.548
- IGF entre $1.331.368 y $1.537.111: $23.920
- IGF entre $1.537.111 y $4.807.226: $12.340
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $907.7936: $190.902
- IGF entre $907.793 y $1.331.368: $135.050
- IGF desde $1.331.368: $85.234
Asignación por Embarazo
Asignación por Prenatal
Asignaciones de pago Único
- Nacimiento: $68.341
- Adopción: $408.616
- Matrimonio: $102.330
Asignación por Cónyuge
Jubilaciones y pensiones: cuánto aumentan en octubre
Por otro lado, las jubilaciones y pensiones también se verán afectadas por los nuevos aumentos. Por ello, estos serán los montos de las mismas en octubre:
- Jubilación Mínima: $326.304,88
- Jubilación Máxima: $2.195.498,72
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96
- Pensión No Contributiva: $228.381,85
Sin embargo, aquellos titulares que cobren menos de $396.304,88 recibirán junto a los haberes el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000. Por ello, estos son los montos finales de estos jubilados y pensionados:
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96
- Pensión No Contributiva: $298.381,85
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre 2025
Estas son las fechas de cobro para todas las prestaciones de ANSES, que están organizadas según el último número del DNI de cada beneficiario:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
