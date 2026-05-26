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Ricardo Darín reveló la verdadera razón por la que admira a Wanda Nara y sorprendió a todos

El actor Ricardo Darín salió a bancar a Wanda Nara y contó qué es lo que le despierta admiración de la mediática.

26 may 2026, 16:14
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Ricardo Darín reveló la verdadera razón por la que admira a Wanda Nara y sorprendió a todos.

Ricardo Darín volvió a hablar de Wanda Nara y esta vez fue a aclarar el revuelo que generó cuando se proclamó parte del "Team Wanda". En diálogo con Marina Calabró por El Observador, el protagonista de Escenas de la Vida Conyugal explicó el trasfondo de sus elogiosos comentarios hacia la empresaria y conductora.

"Vivimos en una época de controversia permanente, donde cualquier cosa genera dos bandos: los que te enaltecen y los que te destruyen", arrancó el actor, marcando el clima que rodea cualquier declaración pública hoy en día.

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Darín fue claro sobre qué es lo que más le llama la atención de Wanda: que, según su lectura, llegó a la conducción sin formación previa en el rubro y aun así supo manejarse con solidez. "Se inventó a sí misma. No tenía ningún tipo de formación, y eso me llamó todavía más la atención: puesta en ese lugar, la tipa se desenvolvió con solvencia", señaló.

Y siguió: "Empezó a distribuir juegos y lo hizo lo mejor que pudo. Más allá de que te guste o no el personaje, o de si estás de acuerdo o no, no me pareció mal. Me pareció que estaba bien".

Sobre por qué usó la frase "Team Wanda", el actor reconoció que se dejó llevar por su propia personalidad: "Como soy medio exagerado, lo primero que se me ocurrió fue decir 'soy Team Wanda' para cortar la bola. Y se me vinieron encima —tanto los defensores como los detractores".

Para cerrar, Darín reflexionó que toda esa reacción en sí misma dice mucho de Wanda: "Esto habla claramente de que la chica ha dejado una huella. A favor o en contra, tiene a mucha gente movilizada".

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¿Qué dijo Ricardo Darín cuando le preguntaron por Wanda Nara?

Ricardo Darín sorprendió a todos al salir a bancar públicamente a Wanda Nara en el marco de la polémica desatada tras los Premios Martín Fierro, donde fue reconocida como mejor conductora. El actor fue consultado por el ciclo Desayuno Americano durante el estreno del musical Hairspray y, lejos de esquivar el tema, tomó partido con una contundencia que nadie esperaba: "Wanda hizo muy bien MasterChef, yo soy team Wanda", disparó, dejando atónitos a propios y ajenos.

Al profundizar en sus razones, Darín elogió a la conductora por haberse construido a sí misma desde cero: destacó que, sin formación previa en el rubro, logró desenvolverse con inteligencia y solvencia en el medio. También mencionó que vio cómo "se le tiraron a la yugular" tras la premiación y redobló la apuesta: "Muero por ver la película de Wanda. Soy fan de Wanda, te juro", aseguró.

Para cerrar, el actor dejó una revelación que generó aún más intriga: contó que Wanda alguna vez lo convocó para un proyecto y él no aceptó, sin dar más detalles sobre qué propuesta fue ni si en el futuro estaría dispuesto a trabajar con ella.

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