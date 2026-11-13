Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 3 capítulos y es ideal para maratonear

El ataque cambia por completo el rumbo de los acontecimientos. Irene termina internada en un hospital y permanece en estado delicado mientras intenta recuperarse de las heridas.

En paralelo, comienza a tomar protagonismo Elías, un sargento de la Guardia Civil que no termina de convencerse con la primera explicación sobre lo sucedido. A medida que analiza las circunstancias del episodio, empieza a considerar que la agresión podría estar relacionada con algo mucho más oscuro.

Sus sospechas apuntan hacia Aniceto. El investigador considera que el hombre podría tener relación con el ataque sufrido por su esposa y busca avanzar con una investigación que le permita demostrar qué ocurrió realmente.

Según el resumen oficial en Netflix: "En este drama inspirado en hechos reales, una mujer sufre un ataque durante la madrugada, y un tenaz sargento sospecha que su esposo no es tan inocente como parece".

Cuándo se estrena El crimen de Pazos en Netflix y cuántos capítulos tendrá

La nueva producción española desembarcará en Netflix el viernes 13 de noviembre de 2026. La plataforma apostará por un formato breve, compuesto por tres episodios, que permitirá desarrollar la historia sin extenderse durante demasiadas entregas.

El estreno se incorporará a la estrategia de Netflix de sumar producciones basadas en acontecimientos reales. Durante los últimos años, las historias policiales inspiradas en investigaciones, crímenes y sucesos que tuvieron repercusión pública encontraron un lugar destacado dentro de las propuestas de la plataforma.

El crimen de Pazos no se limitará a presentar una investigación policial. También pondrá el foco en las circunstancias que rodearon a la víctima, las señales que pudieron pasar inadvertidas y los obstáculos que surgieron cuando comenzaron a aparecer sospechas sobre el entorno más cercano de la mujer.

El estremecedor caso real que inspiró la producción de Netflix

El argumento de El crimen de Pazos está inspirado en el asesinato de Isabel Fuentes, ocurrido en 2015 en Galicia. El caso tuvo como protagonista a Aniceto Rodríguez Caneiro y generó una profunda conmoción por las circunstancias en las que se desarrollaron los acontecimientos.

El episodio tuvo lugar en abril de ese año y comenzó con una agresión contra Isabel, quien sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladada a un centro hospitalario.

En un primer momento, el ataque se presentó como consecuencia de un supuesto robo. Sin embargo, las circunstancias del caso dieron lugar a sospechas que modificaron el rumbo de la investigación.

Aniceto Rodríguez Caneiro asesinó a Isabel Fuentes en el propio hospital donde estaba internada, según los hechos que sirven de base para la historia recuperada por la producción.

Ese desenlace convirtió al caso en un episodio especialmente impactante. La víctima había sobrevivido inicialmente a una agresión y permanecía bajo atención médica cuando ocurrió el asesinato.

El elenco principal de El crimen de Pazos

Tristán Ulloa

Carlos Blanco

Fer Fraga

Miguel Borines

Luisa Merelas

Tatán

Isabel Garrido

Verónica Sánchez

Eduardo Soto

Nacho Fresneda

El crimen de Pazos | Tráiler Oficial | Netflix