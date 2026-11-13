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Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 3 capítulos y es ideal para maratonear

Netflix estrenó una nueva miniserie española de tres episodios, está inspirada en hechos reales y es perfecta para ver en el fin de semana.

Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 3 capítulos y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 3 capítulos y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

El catálogo de Netflix incorporó una producción que promete convertirse en uno de los estrenos más impactantes de noviembre. Se trata de una miniserie española de tres capítulos, inspirada en hechos reales ocurridos en Galicia, cuya historia recuperará uno de los episodios policiales que más conmoción generó en una pequeña localidad de la provincia de Ourense.

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La producción se titula El crimen de Pazos y llegará a la plataforma el 13 de noviembre de 2026. Su historia tomará como referencia el conocido Caso Aniceto, ocurrido en abril de 2015 en Pazos, una localidad perteneciente al municipio de Verín, en Galicia.

Con apenas tres episodios, la ficción buscará reconstruir los acontecimientos que rodearon el caso, las sospechas que surgieron durante la investigación y las dificultades que enfrentó uno de los investigadores para avanzar en la búsqueda de respuestas.

De qué trata El crimen de Pazos en Netflix

La historia comienza en un pequeño pueblo gallego, donde Aniceto y su esposa Irene parecen llevar una vida tranquila. Sin embargo, esa aparente normalidad se rompe cuando la mujer sufre una brutal agresión que, en un primer momento, se presenta como consecuencia de un supuesto robo.

El ataque cambia por completo el rumbo de los acontecimientos. Irene termina internada en un hospital y permanece en estado delicado mientras intenta recuperarse de las heridas.

En paralelo, comienza a tomar protagonismo Elías, un sargento de la Guardia Civil que no termina de convencerse con la primera explicación sobre lo sucedido. A medida que analiza las circunstancias del episodio, empieza a considerar que la agresión podría estar relacionada con algo mucho más oscuro.

Sus sospechas apuntan hacia Aniceto. El investigador considera que el hombre podría tener relación con el ataque sufrido por su esposa y busca avanzar con una investigación que le permita demostrar qué ocurrió realmente.

Según el resumen oficial en Netflix: "En este drama inspirado en hechos reales, una mujer sufre un ataque durante la madrugada, y un tenaz sargento sospecha que su esposo no es tan inocente como parece".

Cuándo se estrena El crimen de Pazos en Netflix y cuántos capítulos tendrá

La nueva producción española desembarcará en Netflix el viernes 13 de noviembre de 2026. La plataforma apostará por un formato breve, compuesto por tres episodios, que permitirá desarrollar la historia sin extenderse durante demasiadas entregas.

El estreno se incorporará a la estrategia de Netflix de sumar producciones basadas en acontecimientos reales. Durante los últimos años, las historias policiales inspiradas en investigaciones, crímenes y sucesos que tuvieron repercusión pública encontraron un lugar destacado dentro de las propuestas de la plataforma.

El crimen de Pazos no se limitará a presentar una investigación policial. También pondrá el foco en las circunstancias que rodearon a la víctima, las señales que pudieron pasar inadvertidas y los obstáculos que surgieron cuando comenzaron a aparecer sospechas sobre el entorno más cercano de la mujer.

El estremecedor caso real que inspiró la producción de Netflix

El argumento de El crimen de Pazos está inspirado en el asesinato de Isabel Fuentes, ocurrido en 2015 en Galicia. El caso tuvo como protagonista a Aniceto Rodríguez Caneiro y generó una profunda conmoción por las circunstancias en las que se desarrollaron los acontecimientos.

El episodio tuvo lugar en abril de ese año y comenzó con una agresión contra Isabel, quien sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladada a un centro hospitalario.

En un primer momento, el ataque se presentó como consecuencia de un supuesto robo. Sin embargo, las circunstancias del caso dieron lugar a sospechas que modificaron el rumbo de la investigación.

Aniceto Rodríguez Caneiro asesinó a Isabel Fuentes en el propio hospital donde estaba internada, según los hechos que sirven de base para la historia recuperada por la producción.

Ese desenlace convirtió al caso en un episodio especialmente impactante. La víctima había sobrevivido inicialmente a una agresión y permanecía bajo atención médica cuando ocurrió el asesinato.

El elenco principal de El crimen de Pazos

  • Tristán Ulloa
  • Carlos Blanco
  • Fer Fraga
  • Miguel Borines
  • Luisa Merelas
  • Tatán
  • Isabel Garrido
  • Verónica Sánchez
  • Eduardo Soto
  • Nacho Fresneda

El crimen de Pazos | Tráiler Oficial | Netflix

En pocas palabras

  • Estreno Netflix: Nueva miniserie española de tres episodios inspirada en hechos reales.
  • El crimen de Pazos: Reconstruye el caso Aniceto de 2015 en Galicia.
  • Basada en hechos reales: Aborda el asesinato de Isabel Fuentes y la investigación policial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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