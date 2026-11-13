Pochettino deja EE.UU. y llega al Manchester United: cómo es el acuerdo para salvar al gigante en crisis

"El club ha llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que Mauricio y su cuerpo técnico queden liberados una vez concluidas sus responsabilidades con la selección masculina de fútbol de Estados Unidos", señaló Manchester United en el comunicado reproducido en la información difundida este viernes.

De esta manera, Pochettino podrá despedirse del seleccionado norteamericano antes de iniciar su nueva etapa en Inglaterra. El acuerdo también contempla la salida de sus colaboradores, quienes lo acompañarán en el nuevo proyecto deportivo.

Según publicaciones de medios británicos, Manchester United deberá afrontar una indemnización importante para conseguir la liberación del entrenador, cuyo contrato con la federación estadounidense se extendía hasta el Mundial de 2030.

Pochettino deja EE.UU. y llega al Manchester United. (Foto: Reuters)

Una crisis histórica: Manchester United está en zona de descenso

El desafío que encontrará Pochettino será considerable. Manchester United apenas consiguió una victoria en sus primeros diez partidos de la Premier League, una campaña que lo dejó con ocho puntos y ubicado en el puesto 18 de la clasificación.

La situación tampoco mejora al considerar todas las competencias: el equipo solamente ganó tres de sus últimos 15 encuentros.

El malestar de los hinchas aumentó después de una dura derrota por 3-0 ante Bournemouth en Old Trafford, resultado que generó fuertes cuestionamientos hacia los futbolistas y el cuerpo técnico.

La situación se agravó con un empate 4-4 frente a Aston Villa, también como local, que terminó de precipitar la salida de Michael Carrick.

La despedida de Pochettino de Estados Unidos después del Mundial 2026

La salida del entrenador argentino marca el final de una etapa que comenzó en septiembre de 2024, cuando fue contratado para reemplazar a Gregg Berhalter.

Su llegada se produjo después de la eliminación de Estados Unidos en la fase de grupos de la Copa América, un resultado que aceleró la renovación del proyecto deportivo.

Durante su gestión, Pochettino dirigió 35 partidos y consiguió 21 victorias, además de conducir al seleccionado en el Mundial 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo estadounidense alcanzó los octavos de final, instancia en la que quedó eliminado frente a Bélgica. En su despedida, el entrenador destacó la importancia personal y profesional que tuvo la experiencia. "La oportunidad de representar al escudo de Estados Unidos ha sido uno de los mayores honores de mi carrera", expresó.

"Siempre ocuparán un lugar especial en nuestros corazones, y apoyaremos a las selecciones cada vez que salgan al campo", aseguró.

La experiencia de Pochettino en Inglaterra y su recordada final de Champions League

El entrenador argentino conoce profundamente el fútbol inglés, donde desarrolló algunas de las etapas más destacadas de su carrera. Después de comenzar su trayectoria como director técnico en Espanyol de Barcelona, llegó a la Premier League en 2013 para hacerse cargo del Southampton.

Su trabajo despertó el interés del Tottenham Hotspur, institución a la que se incorporó en 2014 y donde construyó su mayor reconocimiento internacional.

Convirtió al Tottenham en un habitual protagonista de los primeros puestos de la Premier League y lo llevó a disputar la final de la Champions League de 2019, en la que cayó frente al Liverpool.

Posteriormente dirigió al París Saint-Germain, donde conquistó títulos nacionales, y al Chelsea, en una etapa que presentó resultados irregulares.