Empanadas de pollo: la receta casera para que salgan doradas y súper jugosas

1. Cocinar y preparar el pollo

En una olla con abundante agua salada, cocinar las alitas de pollo a fuego medio durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que la carne esté completamente tierna y cocida.

Retirarlas del caldo y dejarlas enfriar a temperatura ambiente. Luego, quitar la piel, los cartílagos y los huesos. Picar la carne en trozos pequeños y reservar.

2. Preparar el relleno

En una sartén o cacerola amplia, colocar un chorrito de aceite y llevar a fuego medio. Incorporar las dos cebollas y el medio morrón rojo, previamente picados en cubos pequeños. Cocinar hasta que la cebolla esté transparente y el morrón tierno.

Agregar la carne de pollo picada y condimentar con pimentón, ají molido, pimienta, orégano y comino. Mezclar durante 3 a 5 minutos para integrar los sabores y retirar del fuego.

Dejar enfriar completamente la preparación. Se recomienda llevar el relleno a la heladera durante un par de horas para facilitar el armado. Una vez frío, incorporar las aceitunas picadas, las pasas de uva y los tres huevos duros picados. Mezclar hasta integrar.

3. Elaborar la masa casera

Primero, disolver la cucharadita de sal en los 200 ml de agua tibia.

Colocar la harina sobre la mesa o en un recipiente amplio y formar una corona. En el centro, agregar la grasa derretida y el agua tibia con sal.

Integrar los ingredientes desde el centro hacia afuera hasta formar un bollo homogéneo. Amasar durante 8 a 10 minutos, hasta conseguir una masa lisa y elástica.

Cubrir con un paño o papel film y dejar descansar a temperatura ambiente durante 30 minutos.

Después, estirar con un palo de amasar hasta alcanzar un grosor uniforme de 2 a 3 milímetros. Cortar los discos del tamaño deseado.

4. Armar las empanadas y cocinar

Colocar una cucharada generosa de relleno en el centro de cada disco. Humedecer ligeramente los bordes con agua, doblar la masa por la mitad y sellar presionando firmemente. Realizar el repulgue tradicional o cerrar los bordes con ayuda de un tenedor.

Para la cocción hay dos alternativas:

Al horno: colocar las empanadas en una bandeja previamente engrasada o enharinada. Cocinar a temperatura fuerte, entre 200 °C y 220 °C, durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.

Fritas: sumergirlas en abundante grasa o aceite caliente y cocinar hasta lograr un dorado uniforme. Retirar y colocar sobre papel absorbente.

Servir tibias o calientes.