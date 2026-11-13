Fuerte ataque de Sebastián Graviotto a Juana Repetto: la acusó de victimizarse y desató polémica con sus dichos sobre las madres

Y dejó en claro: "En el caso mío yo hablé con Juana y lo organizamos así, cambiamos el jueves por el miércoles y el domingo que quería libre me bancó y se hizo. Si mañana ella se quiere ir de viaje es cuestión que hable conmigo y se hace".

"No me la doy del padre del año pero sí lo doy todo e intento ser lo mejor que puedo día a día", fundamentó su postura el ex de la actriz.

El enojo de Sebstián Graviotto con Juana Repetto y la firme respuesta de la actriz

Sebastián Graviotto dejó en claro que le molestó que Juana Repetto exponga su viaje a Brasil que derivó en diversas críticas que recibió.

"Esa es la parte que me hace daño y me hace mal. No entiendo esta manera de victimizarse. De por un lado decir sí, dale anda y por otro tener la necesidad de contarlo. Pero tenés dos maneras de contarlo: darme un mensaje a mí y después como enviar otro mensaje... ¿Por qué? ¿Me quiere ver mal? No termino de entenderlo", planteó sorprendido por la actitud de su ex.

"Y esto de resaltar lo que ella ve como negativo, que yo no lo veo así. Fue una decisión correcta haber ido a la despedida de mi amigo, no me arrepiento y lo volvería a hacer", siguió firme en su postura.

Por último, el profesor de snowboard flexionó sobre esta situación que se dio con su ex y se lamentó: "No quiero quedar bien parado, vine acá a transmitir lo que me pasa con mi errores y como yo quiero aprender. Cuando veo estos mensajes digo ¿por qué tirar tierra? Realmente me pone muy triste porque soy el papá de sus hijos y quiero lo mejor para ella. Me parece que siempre hay un límite y un tema que me pone muy triste".

Por su parte, Juana Repetto fue consultada después por el descargo del padre de sus hijos y respondió de manera categórica: "Jamás vieron ni verán un video en mi cuenta de mis hijos metidos en temas de adultos. Muchísimo menos haciéndolos hablar ni opinar de su padre. Todo lo demás se cuenta solo", concluyó.