Conmoción por la trágica muerte de una deportista en el Himalaya

El cuerpo fue hallado esta mañana enterrado en la nieve en una ladera de la montaña Manaslu, a unos 6.000 metros de altura, dijo a la agencia Efe Jeevan Ghimire, director de la compañía Shangrila-Nepal, encargada de esta expedición en el Manaslu.

hilaree nelson 1.webp

Nelson tenía la aventura como objetivo de vida. "Me encanta ir a lugares donde no hay mapas, donde no ha estado nadie. Haciéndolo me pongo en una posición física y mental que me hace sentir incómoda, pero para mí eso es ser una exploradora. Busco el sufrimiento porque a través de él me conozco mejor. Mi nombre es Hilaree Nelson, soy esquiadora de montaña y madre de dos hijos", había escrito en sus redes sociales.

National Geographic la había nombrado como una de las Aventureras del Año 2018, mientras que Men’s Journal la seleccionó para su elenco de las 25 mujeres más aventureras de los últimos 25 años.