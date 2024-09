Coscu admitió su adicción y reveló la tremenda reacción del Kun Agüero

“Coscu perdió un montón de plata y eso que a Coscu lo sponsoreaba un casino. Si la pierdo yo, imaginate si no la vas a perder vos. Jurame que no vas a apostar. No apuesten. Van a perder todo. Es una mierda. La ludopatía es un problema y yo lo tengo”, confesó

“Lo tengo porque me regalan la plata, y ¿cómo no voy a ser ludópata si me regalan la plata? Soy un estúpido”, indicó.

Entonces, reveló la tremenda actitud que tuvo Sergio Kun Agüero con él al enterarse de todo lo que perdió y su complicada situación económica: “Ustedes pueden decir que el Kun Agüero es un forrito, pero el Kun se enteró lo de ayer y me dijo 'eh tenes plata, ¿no?, ¿no te la gastaste toda, no? Avisame porque yo te paso plata cualquier cosa. Avisame si necesitas plata porque no podes no tener plata. Avisame sino y le digo a alguien que te mande plata'. El Kun Agüero, con todas las contras, tiene mil pros. No me tiene por qué ofrecer plata”.