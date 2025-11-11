Ropa ensangrentada y 4 días sin señales: el último audio que envió Débora antes de desaparecer

Embed

Operativo de búsqueda: una nueva pista

Las tareas de búsqueda se desplegaron de manera inmediata. Aproximadamente ochenta efectivos de la Policía Bonaerense, Defensa Civil, Guardaparques y Policía Ecológica iniciaron rastrillajes a pie, apoyados por perros entrenados y drones, focalizándose en el sector del camping y en las zonas aledañas del parque y la playa.

Sin embargo, el caso tomó un giro preocupante cuando las autoridades encontraron ropa que pertenecería a Débora con manchas de sangre cerca de la carpa donde se hospedaba junto a su pareja.

El hallazgo de las prendas ensangrentadas fue clave para que la fiscalía decidiera reclasificar la investigación. El fiscal Walter Pierretégui modificó la carátula de la causa, que hasta entonces estaba bajo averiguación de paradero, a homicidio doblemente agravado por el vínculo y mediando violencia de género.

En medio de la búsqueda, la pareja está detenida

Mientras el operativo se desarrollaba, el hombre que acompañaba a Débora intentó irse de Necochea haciendo dedo. La Policía lo interceptó y lo trasladó a la Fiscalía. El sospechoso se negó a declarar y quedó detenido por orden de la Justicia.

La investigación quedó en manos del fiscal Walter Pierretégui (UFI N° 20 de Necochea), quien formuló una acusación inicial por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, el tipo penal que se aplica en casos de femicidio.

Según fuentes judiciales, existen mensajes en los que el detenido admite haber agredido a la mujer, además de grabaciones de una discusión violenta y registros de un alambrado del camping dañado, que podrían estar vinculados al hecho.

Ante estas pruebas, la jueza de Garantías Aída Lhez dictó prisión preventiva, al considerar que existe material suficiente para sostener la sospecha contra el acusado mientras avanza la investigación.

Las autoridades pidieron que cualquier persona que haya transitado el camping o zonas cercanas el sábado o domingo y haya visto algo relevante se comunique al 2281-325353 o a la seccional.

La hermana de Débora Bulacio describió un vínculo complicado con su pareja

En diálogo con Luis Novaresio en A24, Natalia, hermana de Débora Bulacio, ofreció detalles sobre la desesperante búsqueda de la mujer desaparecida en Necochea desde el pasado domingo. “No hay ninguna novedad todavía, aparte de lo que ya se sabe. Estamos esperando a ver si de este nuevo rastrillaje surge algo”, explicó Natalia, quien se encuentra en la zona junto a familiares y amigos, coordinando la ayuda que reciben de conocidos y del trabajo.

La hermana relató que el último contacto con Débora fue durante la semana anterior, en la casa de su madre. “Más del contacto que teníamos nosotras era cara a cara cuando nos encontrábamos. Ella se contactaba mucho con sus hijos”, aseguró.

Natalia también destacó que la desaparición coincidió con el cumpleaños de uno de los hijos de Débora, un hecho que no pasó desapercibido para la familia: “Un día antes de que sea el cumpleaños de cualquiera de sus hijos, ella volvía. No era que no le importara; siempre estaba con ellos”.

Sobre la relación de Débora con su pareja, Ángel Gutiérrez, Natalia reconoció que era complicada. “Era una relación tóxica, bien cuando estaban bien, y mal cuando no. Había celos de parte de él”, comentó. Aunque la hermana aclaró que no tenía conocimiento de episodios de violencia directa hacia ella, sí mencionó que otras personas sí habían sido testigos de conflictos: “Han tenido violencia, pero nunca hubo una denuncia formal”.

El testimonio de Natalia también confirmó las dificultades que la familia enfrenta ante la incertidumbre: “Lo mejor que hicieron fue poder haberlo encontrado y tenerlo retenido hasta que no aparezca mi hermana”, dijo en referencia a la detención de Ángel Gutiérrez.

“Estamos abocados a la búsqueda de mi hermana y agradecidos por la ayuda que estamos recibiendo de amigos, conocidos y compañeros de trabajo”, afirmó Natalia, quien permanece en contacto permanente con las autoridades para colaborar en la investigación.