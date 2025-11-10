Así es el nuevo crédito personal de hasta $2 millones con tasas promocionales y 100% online

cuenta dni 5.jpg

Cuenta DNI: descuentos y promociones en todo el verano

Junto con los nuevos créditos, Banco Provincia mantendrá y ampliará las promociones de Cuenta DNI, con descuentos en supermercados, farmacias, ferias, tiendas deportivas y jugueterías. Además, habrá beneficios exclusivos en destinos turísticos y actividades culturales gratuitas para los usuarios de la billetera digital.

También se relanzará el programa “Mesumo Navidad”, que permitirá canjear puntos por vouchers con rebajas del 20%, 30% o 40%, acumulables con otras promociones de la app. Estará disponible durante diciembre y podrá utilizarse en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI hasta fin de mes.

En paralelo, las tarjetas de crédito del Banco Provincia ofrecerán hasta 6 cuotas sin interés en rubros como alojamiento, balnearios, transporte y automotores. Para espectáculos y entretenimientos, se sumará un 25% de descuento, con un tope de reintegro de $10.000 por compra.