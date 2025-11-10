Así es el nuevo crédito personal de hasta $2 millones con tasas promocionales y 100% online
Los usuarios de Cuenta DNI podrán financiar diversos gastos mediante una opción que ofrece Banco Provincia a través de su app. Conocé los detalles.
Cómo obtener los créditos de hasta $2 millones con tasas promocionales y 100% online (Foto: archivo).
El Banco Provincia presentó una nueva serie de beneficios para quienes utilicen Cuenta DNI durante la temporada de verano, con el objetivo de impulsar el turismo bonaerense y ofrecer alivio económico a las familias que planean viajar en enero y febrero. La propuesta incluye créditos personales con tasas promocionales, descuentos y acciones culturales en distintos destinos de la Costa Atlántica.
La principal novedad es la línea de financiamiento “Tu préstamo acá: Especial Verano”, pensada para cubrir gastos vinculados al ocio y al turismo. A través de esta opción, los usuarios podrán solicitar créditos de hasta $2 millones, con plazos de hasta 12 meses y tasas desde el 56% anual.
El trámite es 100% digital: el cliente elige el comercio adherido donde quiere realizar su compra -por ejemplo, un balneario o alojamiento-, y recibe una oferta personalizada en Cuenta DNI o home banking. Si la acepta, el dinero se acredita directamente al comercio al día siguiente, lo que agiliza el proceso y evita intermediarios.
Así, quienes alquilen una carpa, contraten una excursión o compren paquetes vacacionales podrán financiar el gasto en condiciones más accesibles, fomentando al mismo tiempo el consumo en negocios locales.
Cuenta DNI: descuentos y promociones en todo el verano
Junto con los nuevos créditos, Banco Provincia mantendrá y ampliará las promociones de Cuenta DNI, con descuentos en supermercados, farmacias, ferias, tiendas deportivas y jugueterías. Además, habrá beneficios exclusivos en destinos turísticos y actividades culturales gratuitas para los usuarios de la billetera digital.
También se relanzará el programa “Mesumo Navidad”, que permitirá canjear puntos por vouchers con rebajas del 20%, 30% o 40%, acumulables con otras promociones de la app. Estará disponible durante diciembre y podrá utilizarse en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI hasta fin de mes.
En paralelo, las tarjetas de crédito del Banco Provincia ofrecerán hasta 6 cuotas sin interés en rubros como alojamiento, balnearios, transporte y automotores. Para espectáculos y entretenimientos, se sumará un 25% de descuento, con un tope de reintegro de $10.000 por compra.