AUH de noviembre con sorpresa: cómo cobrar los $420.000 que ANSES paga con extras

En el caso de niños con discapacidad, la asignación sube a $389.731, con un pago mensual de $311.784,51 y retención del 20% restante.

‍‍Familias que pueden cobrar hasta $420.000 en noviembre

Durante noviembre, los titulares de AUH pueden sumar hasta cuatro beneficios simultáneos, lo que eleva el ingreso familiar a más de $420.000 en casos con tres hijos escolarizados menores de 14 años.

El monto total se compone de la siguiente manera:

AUH mensual (tres hijos): $95.752,80 × 3 = $287.258

Tarjeta Alimentar: $52.250

Libreta AUH (monto retenido liberado): $188.000

Ayuda Escolar Anual: $85.000

Total estimado: $420.000

Este “combo” económico incluye los pagos regulares de ANSES más los extras disponibles para quienes completaron los trámites de Libreta AUH y Ayuda Escolar, ambos compatibles con la Tarjeta Alimentar.

Tarjeta Alimentar: el refuerzo alimentario que se acredita automáticamente

Los titulares de AUH con hijos de hasta 14 años, las embarazadas a partir del tercer mes (AUE) y las madres de siete hijos que cobran una PNC reciben la Tarjeta Alimentar, un refuerzo que se deposita de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la asignación.

El beneficio, gestionado por el Ministerio de Capital Humano en coordinación con ANSES, está destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

Los montos vigentes desde noviembre son:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

La acreditación se realiza junto con la AUH o la AUE, sin necesidad de trámite adicional.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Otro de los refuerzos compatibles con la AUH es el Complemento Leche, parte del Plan 1000 Días, destinado a madres embarazadas y familias con hijos menores de tres años.

Desde noviembre, el monto mensual pasa a $45.142 por niño, y se acredita automáticamente junto con la AUH o AUE.

No requiere solicitud, aunque ANSES recomienda verificar que los datos familiares estén actualizados en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Fechas de cobro AUH noviembre 2025

El calendario de pagos confirmado por ANSES para la AUH en noviembre de 2025 es el siguiente:

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Libreta AUH: cómo recuperar hasta $188.000 retenidos

ANSES recordó que los titulares de AUH pueden recuperar el 20% retenido durante todo el año 2024, que equivale a $188.069,40 por hijo en zona general.

Este monto se libera una vez presentada la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Montos liberados por la Libreta AUH según zona:

$188.069,40 por menor (zona general).

$612.401 por hijo con discapacidad (zona general).

$244.491,60 por menor (zona austral).

$796.122,60 por hijo con discapacidad (zona austral).

El plazo para presentar la Libreta AUH 2024 vence el 31 de diciembre de 2025.

Si el trámite no se realiza, se pierde el monto retenido, aunque el cobro mensual del 80% continúa normalmente.

Ayuda Escolar Anual 2025: cómo tramitarla

Las familias con hijos escolarizados también pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual, un pago único de $85.000 por hijo, compatible con la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Este beneficio apunta a garantizar el acceso a la educación y aliviar los gastos escolares.

Requisitos para cobrarla:

Niños y adolescentes entre 45 días y 17 años (sin discapacidad).

Asistencia comprobable a una institución educativa oficial .

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad mientras estén escolarizados o en procesos de rehabilitación.

Cómo tramitarla paso a paso: