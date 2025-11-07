Las entidades analizan ingresos, historial y capacidad financiera antes de otorgar financiación, manteniendo cupos proporcionales al haber mensual.

¿Qué banco ofrece préstamos a jubilados con actualización vigente?

créditos cuenta dni banco provincia anses Habilitan créditos para jubilados de ANSES de hasta $1.900.000: cómo acceder

El Banco Provincia mantiene líneas activas para jubilados que perciben sus haberes en la entidad, con montos ajustados tras la última actualización de ANSES. El financiamiento se destina a gastos personales, servicios médicos, bienes durables o refacción del hogar, con plazos de hasta 36 meses y condiciones según evaluación crediticia individual.

Otras entidades financieras también ajustaron sus límites, acompañando la actualización oficial del haber mínimo previsional.

¿Se pueden tener dos créditos siendo jubilado y cobrando por ANSES?

Los jubilados pueden acceder a dos créditos simultáneos, siempre que la relación cuota-ingreso permita cubrir ambas obligaciones sin comprometer gastos esenciales. Las entidades evalúan historial, cumplimiento de pagos y porcentaje de afectación del ingreso, evitando riesgos de sobreendeudamiento.

El cumplimiento de cuotas y la capacidad financiera son factores determinantes para nuevas aprobaciones.

¿Qué otras prestaciones de ANSES aumentan junto con la jubilación?

El ajuste del 2,1% impacta también en asignaciones y otras prestaciones vinculadas a ANSES:

AUH : $119.691

Pago mensual AUH: 80% ($93.801,60) , con 20% retenido ($23.938,20) para liquidación anual

AUH discapacidad : $389.733 (80% mensual: $305.432,80 )

Asignación Familiar SUAF : $59.851

Asignación por discapacidad SUAF: $194.873

Los montos se depositan en la misma cuenta donde se acredita la prestación principal.