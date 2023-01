"Criaron monstruos": el feroz grito a las madres de los rugbiers al salir del juicio

image.png

En diálogo con A24, Fernando Soto, abogado penalista, sostuvo: “Sería escandaloso, pero todavía se podría separar la defensa de los acusados si demuestran que existe una contradicción de intereses”.

Según explicó el letrado, la maniobra significaría el último recurso para evitar que todos los acusados -Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi- queden en igualdad de condiciones y reciban la pena máxima. Sin embargo, agregó que, para que la estrategia funcione, la defensa tendrá que probar que “algo haya cambiado y cómo ese cambio los afectó”.

En cuanto a los ocho rugbiers, el penalista apuntó que “toda la actitud de ellos no se condice con el dolor de una familia que ha tenido un hijo fallecido. En ningún momento demostraron que sienten el dolor ajeno, no lo querían matar pero no lo han ayudado ni a levantarse ni lo llevaron a un médico”, concluyó.