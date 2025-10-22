Cristian U explotó y destrozó a Santiago del Moro: aseguró que pidió su cabeza: "Me dio de..."

En vivo Radio La Red
El ex Gran Hermano Cristian U volvió a encender la polémica con explosivas declaraciones en un stream que apuntan directamente contra Santiago del Moro, actual conductor del reality más visto del país que volverá con una nueva edición en diciembre. En una extensa entrevista, el ex participante y ex panelista reveló que Del Moro habría pedido que no lo convocaran más al debate del programa, luego de que su participación generara muchos elogios y comentarios positivos en la producción.

Yo me fui del panel el año pasado porque me fui pseudo vivir a España, que no aguanté y me volví ”, comenzó relatando Cristian U, que en el último tiempo se instaló nuevamente en Argentina y retomó su presencia mediática.

Sin vueltas, el ex ganador del reality disparó contra el conductor: “El tipo me parece un gran conductor, no sé si para Gran Hermano, pero es gran conductor. Y de repente, bueno, cuando se inicia el ciclo de El debate de todos los días, me llaman para la apertura y la verdad que Laura (Ubfal), cuando terminamos, Laura mismo me dijo: ‘La rompiste’.”

Cristian aseguró que, tras esa participación, todo el equipo lo felicitó, pero algo cambió de un día para otro. “Laura cada cosa que se decía decía: ‘Preguntale a Cristian, vas a saber lo que te dice.’ Yo me sentía como… digo, claro. Y de repente no me llaman más”, contó con sorpresa.

Fue entonces cuando, según él, se enteró del verdadero motivo: “Dos productores históricos de GH, que son amigos y después se fueron del programa, me dijeron: ‘¿Sabés por qué no te llamaron más?’

Pero eso no fue todo. Cristian U reveló que Santiago del Moro intentó contactarlo después del conflicto, y el gesto lo molestó aún más. “Del Moro me manda un mensaje por privado de Instagram, boludo. Llámame por teléfono si lo tenés, mándame un WhatsApp. Ya cuando veo tu ejecución, ni lo leí, no lo abrí”, sostuvo, visiblemente indignado.

El ex participante explicó por qué el gesto le pareció una falta de respeto: “Desde el momento que vos me estás mandando un mensaje por Instagram, algo tan importante y que vos te tomaste tu tiempo, vos fijate que Del Moro no sigue a nadie. Entonces, si vos mandás un mensaje por Instagram, es porque te parece importante. Hacelo realmente importante.”

Con estas palabras, Cristian dejó en claro que se sintió desplazado y dolido, especialmente después de haber sido parte del panel y de haber aportado su mirada crítica sobre el juego, algo que los televidentes valoraban por su experiencia dentro de la casa.

