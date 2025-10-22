Cristian U explotó y destrozó a Santiago del Moro: aseguró que pidió su cabeza: "Me dio de..."

Fue entonces cuando, según él, se enteró del verdadero motivo: “Dos productores históricos de GH, que son amigos y después se fueron del programa, me dijeron: ‘¿Sabés por qué no te llamaron más?’

Pero eso no fue todo. Cristian U reveló que Santiago del Moro intentó contactarlo después del conflicto, y el gesto lo molestó aún más. “Del Moro me manda un mensaje por privado de Instagram, boludo. Llámame por teléfono si lo tenés, mándame un WhatsApp. Ya cuando veo tu ejecución, ni lo leí, no lo abrí”, sostuvo, visiblemente indignado.

El ex participante explicó por qué el gesto le pareció una falta de respeto: “Desde el momento que vos me estás mandando un mensaje por Instagram, algo tan importante y que vos te tomaste tu tiempo, vos fijate que Del Moro no sigue a nadie. Entonces, si vos mandás un mensaje por Instagram, es porque te parece importante. Hacelo realmente importante.”

Con estas palabras, Cristian dejó en claro que se sintió desplazado y dolido, especialmente después de haber sido parte del panel y de haber aportado su mirada crítica sobre el juego, algo que los televidentes valoraban por su experiencia dentro de la casa.