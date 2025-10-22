La foto íntima de Tamara Báez y Thiago Martínez después de hacer el amor: el detalle en su cuerpo que más impactó

A lo que la madre de Jamaica comentó: “¿No sabían?”, junto a un emoji de corazón y una carita emocionada. Mientras que otro de sus seguidores remarcó con asombro al ver la foto: "Sos igual a la chica que tiene tatuado en el cuello".

La reconciliación de Tamara y Thiago llamó la atención de todos ya que en las redes la influencer había dado muestras de que parecía un final sin marcha atrás. Ahora los jóvenes vuelven a mostrarse juntos e inseparables tras apostar otra vez por la relación.

tamara baez foto intima thiago martinez

thiago martinez tatuaje de tamara baez cuello

thiago martinez tatuaje de tamara baez cuello 2

El acuerdo de Tamara Báez y L-Gante por Jamaica

L-Gante y Tamara Báez llegaron a un arreglo económico por la cuota alimentaria de la pequeña Jamaica a principios de septiembre después de mucho tiempo de diferencias entre las partes.

En el ciclo DDM (América Tv), Martín Candalaft mostró un documento que certifica el arreglo en el que varios de los puntos incluidos no habrían sido los planteados originalmente.

Sobre el acuerdo, el periodista explicó que no correspondía a la cifra inicial que Tamara Báez había solicitado al comienzo de la presentación legal (cinco mil dólares).

"Las partes convienen fijar la cuota alimentaria entre el Sr. Elián Valenzuela y Tamara Abril Báez en la suma de dos mil dólares, a pagar del 1 al 10 de cada mes, a la cuenta bancaria indicada, al tipo de cambio vendedor oficial vigente el día de la transferencia. El recibo será suficiente constancia de que el pago se realizó", explicó Candalaft.

Y en esa línea agregó: "Se actualiza de forma automática y semestral por IPC, no mensualmente ni trimestralmente. Está pactado que pueden volver a hablar si la inflación comienza a subir".

También se determinó que Tamara Báez deberá cubrir distintos gastos extras relacionados con la crianza de la pequeña y el monto fijado entre las partes es finalmente de dos mil dólares.

"Los gastos extraordinarios, como clases particulares o de apoyo escolar, tecnología educativa (computadora, tablet, software u otros dispositivos), curso de idiomas, clubes o academias deportivas, colonias de vacaciones, viajes de campamento, útiles escolares, actividades extraescolares, medicamentos no cubiertos por la obra social, lo pagan 50 y 50", comentó el panelista.