El Kun Agüero firmó un acuerdo exclusivo con la Conmebol que busca revolucionar el fútbol sudamericano

La alianza tendrá alcance en toda América Latina, con la excepción de Brasil, y comenzará a implementarse en la temporada 2025.

Por qué la Conmebol eligió al Kun Agüero

El acuerdo no es casual. Desde su retiro del fútbol profesional en 2021, el Kun Agüero se consolidó como una figura clave en el universo del streaming y los contenidos digitales. Su canal de Twitch, SlaKunTV, reúne transmisiones en vivo, entrevistas, gaming y reacciones a partidos de fútbol, combinando humor, cercanía y análisis deportivo.

Con esta iniciativa, la Conmebol busca aprovechar ese alcance y conectar con una audiencia que consume fútbol desde plataformas no tradicionales.

“En CONMEBOL nos esforzamos continuamente por acercar el fútbol sudamericano a un público cada vez más amplio, alineados con nuestro compromiso de poner al fan en el centro”, expresó Alejandro Domínguez, presidente de la entidad, al anunciar el acuerdo.

De esta manera, el ente sudamericano incorpora al Kun como socio estratégico en un momento en que las redes sociales, los clips cortos y las transmisiones en vivo se convirtieron en herramientas centrales para difundir el deporte.

Qué dijo el Kun Agüero sobre su nuevo rol

Fiel a su estilo, Agüero se mostró entusiasmado por la posibilidad de llevar el fútbol sudamericano a nuevas audiencias. “Estoy muy entusiasmado de formar parte de esta iniciativa con CONMEBOL. El fútbol sudamericano tiene una pasión única, y poder compartirla con millones de fans a través de nuevas plataformas es algo que me da mucha satisfacción”, afirmó el exdelantero de la Selección Argentina.

El Kun, que supo conquistar títulos en Europa y vestir la camiseta albiceleste en mundiales y copas internacionales, mantiene una fuerte conexión con los hinchas de la región. Su perfil carismático y su habilidad para comunicar en tono cercano lo convierten en un puente ideal entre la tradición del fútbol y la inmediatez de las nuevas generaciones digitales.

Una estrategia que apunta al futuro del fútbol sudamericano

Con este acuerdo, la Conmebol se suma a la tendencia global de diversificar la distribución de sus contenidos. El objetivo es acercar la experiencia de los torneos a plataformas donde el público joven pasa más tiempo y donde el consumo es más fragmentado, inmediato y participativo.

El vínculo con Agüero podría marcar el inicio de una nueva etapa en la relación entre el fútbol y los medios digitales, en la que las estrellas del deporte también se conviertan en creadores de contenido y difusores de su propia cultura futbolera.

En un continente donde la pasión por el fútbol atraviesa generaciones, la alianza entre el Kun Agüero y la Conmebol representa un intento por combinar tradición e innovación: mantener vivo el espíritu de las copas sudamericanas, pero contarlo con un lenguaje adaptado a los tiempos que corren.