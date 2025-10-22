Facebook Messenger deja de existir: cómo guardar tu historial de chats

El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

Abrir Configuración desde la foto de perfil.

Ingresar en Privacidad y seguridad .

Seleccionar Chats cifrados de extremo a extremo .

Activar Almacenamiento seguro y establecer un PIN.

Quienes no realicen el respaldo antes del cierre perderán el acceso a sus conversaciones almacenadas en la app de escritorio.

La medida forma parte de un proceso de reorganización interna de Meta, orientado a integrar sus plataformas de mensajería, como Messenger, WhatsApp e Instagram, y reducir la duplicación de funciones. De esta manera, la empresa concentra el uso de Messenger en dispositivos móviles y en la web, dejando atrás la histórica versión de escritorio.