En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Facebook
chats
Teconología

Facebook Messenger deja de existir: cómo guardar tu historial de chats

La aplicación de mensajería de Meta dejará de funcionar en computadoras y los usuarios tendrán un plazo limitado para respaldar sus conversaciones antes de que queden inaccesibles.

Facebook Messenger dejará de estar disponible en computadoras

Facebook Messenger dejará de estar disponible en computadoras, aunque seguirá funcionando en celulares, tablets y en la versión web.

El chat de Facebook Messenger, una de las herramientas de mensajería más utilizadas de Meta, dejará de estar disponible en computadoras. La compañía comenzó a retirar la aplicación de escritorio y anunció que a partir de diciembre el servicio quedará limitado únicamente al acceso desde el navegador web.

Leé también Cómo activar el modo Venom en WhatsApp: el paso a paso simple, rápido y gratis
Cómo activar el modo Venom en WhatsApp: el paso a paso simple, rápido y gratis. (Foto: Archivo)

Según el centro de ayuda de Facebook, la app ya fue eliminada de la App Store de macOS y dejará de funcionar en Windows el 14 de diciembre. Los usuarios que aún la tengan instalada recibirán una notificación y dispondrán de 60 días para guardar sus conversaciones antes de que la aplicación se desactive por completo.

Es importante destacar que este cambio afecta únicamente a las versiones de escritorio. Los usuarios que utilicen Messenger en celulares o tablets seguirán accediendo normalmente al servicio, tanto en Android como en iOS, y también podrán continuar usando la versión web desde cualquier dispositivo.

Cómo conservar los mensajes de Facebook Messenger

facebook messenger.jpg

Meta recomienda activar la función de almacenamiento seguro, que permite realizar una copia cifrada de los chats y recuperarlos posteriormente desde la versión web.

El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

  • Abrir Configuración desde la foto de perfil.

  • Ingresar en Privacidad y seguridad.

  • Seleccionar Chats cifrados de extremo a extremo.

  • Activar Almacenamiento seguro y establecer un PIN.

Quienes no realicen el respaldo antes del cierre perderán el acceso a sus conversaciones almacenadas en la app de escritorio.

La medida forma parte de un proceso de reorganización interna de Meta, orientado a integrar sus plataformas de mensajería, como Messenger, WhatsApp e Instagram, y reducir la duplicación de funciones. De esta manera, la empresa concentra el uso de Messenger en dispositivos móviles y en la web, dejando atrás la histórica versión de escritorio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Facebook chats
Notas relacionadas
WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares desde el 31 de octubre de 2025: la lista completa
Receta de la abuela: el secreto que pocos cuentan para hacer dulce de leche en casa
WhatsApp cambia los chats grupales y nadie se esperaba esta nueva función que lo revoluciona todo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar