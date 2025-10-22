En vivo Radio La Red
Netflix
Griselda Siciliani
SERIES

Netflix estrena "Envidiosa 3" con Griselda Siciliani: la serie más exitosa vuelve con su nueva temporada

La tercera temporada de la serie "Envidiosa" llega a Netflix con nuevas caras, un giro emocional inesperado y el regreso de Griselda Siciliani a su papel más querido.

por Redacción A24 |
Netflix estrena Envidiosa 3 con Griselda Siciliani: la serie más exitosa vuelve con su nueva temporada. (Foto: Captura de pantalla)

Envidiosa: Temporada 3 ya tiene fecha confirmada en Netflix y promete convertirse en uno de los grandes estrenos de noviembre. La plataforma lanzó el tráiler oficial de esta esperada entrega de la serie, protagonizada nuevamente por Griselda Siciliani, quien retoma el papel de Vicky.

Leé también Netflix: Daniel Hendler y Carla Peterson arrasan con una nueva película y es la más vista del momento
Netflix: Daniel Hendler y Carla Peterson arrasan con una nueva película y es la más vista del momento. (Foto: A24)

El estreno mundial será el 19 de noviembre de 2025, y según adelantó la sinopsis oficial, esta temporada explorará una nueva etapa en la vida de la protagonista. "Vicky parece haber alcanzado todos sus sueños: una relación feliz y estable con Matías, y finalmente su graduación como arquitecta. Sin embargo, sus deseos evolucionan y sus inseguridades comienzan a salir a la luz; ahora Vicky teme perder a Matías mientras debe enfrentarse a su nueva realidad", describe Netflix.

Envidiosa 3 Netflix 2

Cómo será el regreso de la serie Envidiosa a Netflix

La serie creada por Adrián Suar marcó un antes y un después en la ficción argentina cuando debutó en 2024. Desde su primera temporada, Envidiosa logró cautivar al público por su tono fresco, su humor cotidiano y las situaciones con las que miles de espectadores se sintieron identificados.

La segunda temporada superó todas las expectativas: se ubicó en el puesto número 1 del top 10 semanal de Netflix en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay a tan solo días de su estreno. Además, escaló hasta el puesto número 8 del ranking global de series de habla no inglesa, acumulando 3,3 millones de visualizaciones en su primera semana.

Envidiosa 3 Netflix 5

Con semejante antecedente, el regreso de la serie genera una enorme expectativa. Netflix sabe que tiene entre manos uno de sus títulos más exitosos producidos en Argentina, y lo apuesta todo a esta tercera entrega.

Envidiosa 3: nuevos personajes, conflictos y sorpresas

La tercera temporada promete expandir el universo de Vicky con personajes que aportarán dinamismo, humor y nuevas tensiones. Entre las incorporaciones se destacan María Abadi, Agustín "Rada" Aristarán y Nicki Nicole, quienes se suman a un elenco que ya era un sello de calidad.

Envidiosa 3 Netflix 4

Por supuesto, Griselda Siciliani vuelve acompañada de los rostros que hicieron inolvidables las primeras entregas: Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.

Cada uno de ellos aportará una nueva mirada sobre el crecimiento personal, la amistad y las contradicciones de la vida adulta, temas centrales que Envidiosa siempre abordó con ironía y ternura.

Envidiosa 3 Netflix 3

Qué adelantó el tráiler de Envidiosa: Temporada 3

El adelanto difundido por Netflix muestra a una Vicky aparentemente feliz, pero con la incertidumbre de quien no termina de sentirse plena. "¿Y si no era esto lo que quería?", se pregunta en una de las escenas más comentadas del tráiler, anticipando un tono más introspectivo y emocional.

En apenas dos minutos, el video combina momentos de comedia con escenas cargadas de tensión romántica y existencial. Los fans no tardaron en reaccionar: en redes sociales, el tráiler acumuló miles de comentarios en pocas horas, y muchos coincidieron en que esta podría ser la temporada más madura de la serie.

La clave del éxito de Envidiosa: Temporada 3 parece estar en su capacidad de reinventarse. Aunque mantiene el humor y la frescura que la caracterizan, esta nueva entrega busca profundizar en los conflictos internos de sus personajes.

Envidiosa 3 Netflix 1

Envidiosa: la serie argentina que sigue haciendo historia

El éxito de Envidiosa es una muestra del crecimiento de la industria audiovisual argentina en plataformas globales. Netflix ha apostado en los últimos años por producciones locales con proyección internacional, y la serie de Suar se consolidó como una de las más vistas en habla hispana.

En esta nueva entrega, la dirección combina locaciones porteñas reconocibles con escenarios inéditos, una estética más cinematográfica y un guion que apuesta por el equilibrio entre humor y drama.

Los responsables de la serie aseguran que el objetivo es seguir conectando con el público latinoamericano, que fue clave en el fenómeno de las temporadas anteriores.

Tráiler de Envidiosa: Temporada 3 en Netflix

Embed
