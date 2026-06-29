Tras sorprender junto a Bad Bunny en Londres, Gorillaz confirmó su regreso a la Argentina

La banda liderada por Damon Albarn sorprendió al público durante el show del artista puertorriqueño en el estadio Tottenham Hotspur, donde ambos interpretaron en vivo el clásico "Clint Eastwood". La inesperada colaboración se volvió viral en redes sociales y volvió a demostrar la vigencia de uno de los proyectos musicales más influyentes de las últimas décadas.