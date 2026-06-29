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Tras sorprender junto a Bad Bunny en Londres, Gorillaz confirmó su regreso a la Argentina

Furor entre los fans: Gorillaz vuelve a Buenos Aires y ya se confirmó en qué fecha. Enterate.

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Tras sorprender junto a Bad Bunny en Londres, Gorillaz confirmó su regreso a la Argentina

Después de protagonizar uno de los momentos más comentados del año junto a Bad Bunny en Londres, Gorillaz volverá a presentarse en la Argentina y ya genera una enorme expectativa entre sus fanáticos.

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La banda liderada por Damon Albarn sorprendió al público durante el show del artista puertorriqueño en el estadio Tottenham Hotspur, donde ambos interpretaron en vivo el clásico "Clint Eastwood". La inesperada colaboración se volvió viral en redes sociales y volvió a demostrar la vigencia de uno de los proyectos musicales más influyentes de las últimas décadas.

Mientras ese histórico momento sigue dando que hablar en todo el mundo, el grupo ya tiene la mira puesta en su esperado reencuentro con el público argentino.

Gorillaz será una de las grandes figuras del Primavera Sound Buenos Aires, donde se presentará el próximo 28 de noviembre en una jornada que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Enigmatickets, y se espera una gran convocatoria para el regreso de la banda virtual que revolucionó la industria musical con su propuesta innovadora y un repertorio repleto de éxitos.

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