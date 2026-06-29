ANSES paga más de $260.000 a familias con AUH: cómo acceder

Sin embargo, ANSES continúa aplicando la retención del 20% del beneficio, dinero que se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita la asistencia escolar, los controles sanitarios y el cumplimiento del calendario de vacunación.

Por lo tanto, los montos quedan de la siguiente manera:

Monto bruto de la AUH: $147.975,57.

Pago mensual del 80%: $118.380,45.

Retención del 20%: $29.595,12.

Una vez presentada la libreta, el organismo liquida el dinero retenido.

Cuánto cobra la Asignación por Embarazo

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) también se actualizará en julio y alcanzará el mismo valor bruto que la AUH.

Las titulares percibirán el 80% del beneficio todos los meses, mientras que el porcentaje restante será retenido hasta la acreditación de los controles médicos correspondientes.

AUMENTO para la AUH de ANSES: cuánto se cobra en julio

Tarjeta Alimentar: cuánto se paga en julio

Los beneficiarios de la AUH y de la AUE que cumplan los requisitos continuarán cobrando la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto con la prestación principal.

Los montos vigentes son:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio está destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH.

El Complemento Leche también se paga junto con la AUH

Las madres con hijos de hasta tres años y las titulares de la Asignación por Embarazo también pueden acceder al Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Este adicional se deposita automáticamente y tiene como objetivo reforzar la alimentación durante los primeros años de vida.

Cómo consultar cuánto se cobra

Los titulares pueden ingresar a Mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social para verificar:

El monto de la AUH.

Los pagos de la Tarjeta Alimentar.

Las retenciones acumuladas.

Los datos del grupo familiar.

La fecha de cobro.

Mantener actualizada la información personal resulta fundamental para evitar inconvenientes en la liquidación de las prestaciones.

Calendario de pagos de la AUH en julio de 2026

ANSES confirmó las siguientes fechas de cobro según la terminación del DNI: