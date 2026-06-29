Diego Ramos confesó qué le dijo la mamá de Ernestina Pais tras la muerte de su hija

Fue entonces cuando Diego Ramos compartió el momento más emotivo de la entrevista: la breve pero significativa charla que mantuvo con Milka Truol, la madre de la conductora, durante el sepelio. "No sé si rompo la intimidad, pero la madre decía ayer: '¿Y a quién van a poner? Ella tenía una energía muy fuerte. Necesitan a alguien acorde'", reveló el actor, visiblemente conmovido.

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¿Cuál fue el mensaje que compartió el hijo de Ernestina Pais tras la noticia de su fallecimiento?

Tras el velorio y el entierro de Ernestina Pais en el Cementerio de la Chacarita, su hijo Benicio eligió un gesto íntimo para despedirla en redes: subió a sus historias de Instagram una foto de la conductora sonriente, acompañada únicamente con un emoji de corazón rojo. Poco después compartió una selfie y escribió: "Gracias a todos por los mensajes hermosos", agradeciendo el acompañamiento recibido en medio del dolor.

El homenaje de Benicio se convirtió en un reflejo de lo que Ernestina significaba para los suyos: una presencia luminosa recordada con amor incluso en el momento más duro. La conductora falleció el 26 de junio a los 54 años luego de que el vehículo que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.