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Diego Ramos confesó qué le dijo la mamá de Ernestina Pais tras la muerte de su hija

En La mañana con Moria, Diego Ramos reveló cómo fue la charla que mantuvo con la mamá de Ernestina Pais, en medio del dolor por su partida.

29 jun 2026, 13:10
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Diego Ramos mamá Ernestina
Diego Ramos mamá Ernestina

A un día del entierro de Ernestina Pais en el Cementerio de la Chacarita, Diego Ramos habló en vivo con Moria Casán sobre el profundo impacto que provocó la muerte de su compañera de El divorcio del año.

El actor contó que le tocó salir al escenario del Teatro Nini Marshall para comunicarle al público que la función quedaba suspendida por la partida de su compañera.

"Estábamos todos muy movilizados y pensé que iba a poder guardar la compostura. Fue muy shockeante para todos, y lo sigue siendo, porque el día anterior habíamos hecho función y durante todo el día habíamos estado hablando de la función de la noche", expresó en La mañana con Moria (El Trece).

Ramos también desmintió una de las versiones que circularon tras el accidente. "Ernestina no estaba llegando tarde. Ella era muy puntual y era un teatro que estaba cerca de su casa", aseguró. Luego explicó cómo el elenco se enteró de la tragedia: "Nos enteramos de lo que pasó porque una periodista llamó a José María Muscari y le preguntó por el accidente de Ernestina con el tren", recordó. Cuando Moria le consultó si la obra continuará con otra actriz en el lugar que ocupaba Ernestina, el actor respondió con cautela: "Veremos. Es muy difícil todo".

Fue entonces cuando Diego Ramos compartió el momento más emotivo de la entrevista: la breve pero significativa charla que mantuvo con Milka Truol, la madre de la conductora, durante el sepelio. "No sé si rompo la intimidad, pero la madre decía ayer: '¿Y a quién van a poner? Ella tenía una energía muy fuerte. Necesitan a alguien acorde'", reveló el actor, visiblemente conmovido.

Crédito RS Fotos.

¿Cuál fue el mensaje que compartió el hijo de Ernestina Pais tras la noticia de su fallecimiento?

Tras el velorio y el entierro de Ernestina Pais en el Cementerio de la Chacarita, su hijo Benicio eligió un gesto íntimo para despedirla en redes: subió a sus historias de Instagram una foto de la conductora sonriente, acompañada únicamente con un emoji de corazón rojo. Poco después compartió una selfie y escribió: "Gracias a todos por los mensajes hermosos", agradeciendo el acompañamiento recibido en medio del dolor.

El homenaje de Benicio se convirtió en un reflejo de lo que Ernestina significaba para los suyos: una presencia luminosa recordada con amor incluso en el momento más duro. La conductora falleció el 26 de junio a los 54 años luego de que el vehículo que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

     

 

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