La desesperada búsqueda de Lucas, el nene argentino que sigue desaparecido tras los terremotos en Venezuela

El hombre sostuvo que las características físicas de su hijo alimentan las esperanzas de los rescatistas. "Es un chico delgado", señaló, y consideró que podría encontrarse "en espacios reducidos entre placa y placa".

Además, pidió colaboración al Ejército argentino para reforzar los operativos de búsqueda.

Cómo fueron los últimos minutos antes del derrumbe

Lucas, hijo de Marcos Gámez y Blanca Martínez, ambos venezolanos que vivieron durante una década en Argentina, había ido a la playa junto a sus tíos el mismo miércoles de los terremotos.

La reconstrucción realizada por la familia indica que, al regresar al edificio, el nene y uno de sus tíos tomaron el ascensor que llega a los pisos impares, ya que el otro estaba fuera de servicio.

Según relató Marcos Gámez, ambos descendieron en el tercer piso y luego debían continuar por la escalera hasta el segundo, donde se encontraba el departamento.

Un vecino que viajaba con ellos siguió hasta el séptimo piso y luego contó lo sucedido. "Apenas llega al 7, se viene el colapso", relató el padre.

A partir de ese testimonio, la principal incógnita es si Lucas alcanzó a ingresar al departamento o si quedó atrapado entre la escalera y el pasillo durante el derrumbe.

Una falsa alarma y la esperanza intacta

Durante la mañana de este lunes, un equipo de rescatistas suizos creyó haber localizado al menor entre los escombros. Sin embargo, poco después comprobaron que se trataba de un adulto.

Pese a esa desilusión, la familia decidió continuar con la búsqueda. "No hay tiempo para lamentarse, hay que seguir", expresó el padre.

El caso tomó mayor repercusión en los últimos días luego de que Blanca Martínez, madre del niño, difundiera un video en redes sociales en el que pidió ayuda para encontrar a su hijo.