La desesperada búsqueda de Lucas, el nene argentino que sigue desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Lucas Gámez, un nene argentino de 8 años, permanece desaparecido desde el miércoles pasado, cuando dos fuertes terremotos provocaron el derrumbe de numerosos edificios en La Guaira, la zona más afectada de Venezuela por la tragedia.
El chico estaba con sus tíos en un edificio de La Guaira cuando ocurrió el derrumbe. Su familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida y pidió ayuda al Ejército argentino para reforzar las tareas de rescate.
La desesperada búsqueda de Lucas, el nene argentino de 8 años que sigue desaparecido tras los terremotos en Venezuela
Lucas Gámez, un nene argentino de 8 años, permanece desaparecido desde el miércoles pasado, cuando dos fuertes terremotos provocaron el derrumbe de numerosos edificios en La Guaira, la zona más afectada de Venezuela por la tragedia.
El menor se encontraba pasando el día con sus tíos en la playa y había regresado al departamento minutos antes del colapso del edificio. Desde entonces, su familia participa de las tareas de búsqueda y mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.
En diálogo con TN, su padre, Marcos Gámez, aseguró este lunes que todavía no lograron establecer contacto con el niño, aunque afirmó que continúan removiendo los escombros.
"Por ahora no hemos tenido ningún contacto. Hace dos días tuvo la intención de comunicarse, sabemos que por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado. Estamos liberando la zona de escombros con una grúa", explicó.
El hombre sostuvo que las características físicas de su hijo alimentan las esperanzas de los rescatistas. "Es un chico delgado", señaló, y consideró que podría encontrarse "en espacios reducidos entre placa y placa".
Además, pidió colaboración al Ejército argentino para reforzar los operativos de búsqueda.
Lucas, hijo de Marcos Gámez y Blanca Martínez, ambos venezolanos que vivieron durante una década en Argentina, había ido a la playa junto a sus tíos el mismo miércoles de los terremotos.
La reconstrucción realizada por la familia indica que, al regresar al edificio, el nene y uno de sus tíos tomaron el ascensor que llega a los pisos impares, ya que el otro estaba fuera de servicio.
Según relató Marcos Gámez, ambos descendieron en el tercer piso y luego debían continuar por la escalera hasta el segundo, donde se encontraba el departamento.
Un vecino que viajaba con ellos siguió hasta el séptimo piso y luego contó lo sucedido. "Apenas llega al 7, se viene el colapso", relató el padre.
A partir de ese testimonio, la principal incógnita es si Lucas alcanzó a ingresar al departamento o si quedó atrapado entre la escalera y el pasillo durante el derrumbe.
Durante la mañana de este lunes, un equipo de rescatistas suizos creyó haber localizado al menor entre los escombros. Sin embargo, poco después comprobaron que se trataba de un adulto.
Pese a esa desilusión, la familia decidió continuar con la búsqueda. "No hay tiempo para lamentarse, hay que seguir", expresó el padre.
El caso tomó mayor repercusión en los últimos días luego de que Blanca Martínez, madre del niño, difundiera un video en redes sociales en el que pidió ayuda para encontrar a su hijo.