Cuando Oasis conoció a Maradona: la historia detrás del alocado encuentro en Buenos Aires

Oasis en el apogeo de su carrera: La visita a Argentina en 1998

Oasis se encontraba en la cúspide de su éxito global. Los hermanos Liam y Noel Gallagher, junto con el resto de la banda, llegaron a Buenos Aires como parte de la gira promocional de su álbum "Be Here Now". Con dos conciertos completamente agotados en el Luna Park, la banda disfrutaba de su momento de gloria cuando ocurrió lo inesperado.