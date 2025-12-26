En vivo Radio La Red
Hinestroza todavía no llegó a Boca y ya quedó en el centro de la polémica: el posteo que escandalizó a todos

El extremo colombiano, que tiene cerrada su incorporación a Boca, compartió una foto con un cuchillo y provocó críticas en redes sociales. En el club esperan su llegada y analizan el impacto del episodio.

Todavía no aterrizó en Buenos Aires ni firmó su contrato, pero Marino Hinestroza ya se convirtió en protagonista del mundo Boca. El extremo colombiano, que tiene acordada su llegada al club de la Ribera como refuerzo para la temporada 2026, quedó envuelto en una fuerte polémica tras compartir una imagen en sus redes sociales que no pasó desapercibida y generó un intenso debate entre los hinchas.

El futbolista de 23 años, figura de Atlético Nacional y reciente campeón del Clausura colombiano, publicó un carrete de cinco fotos en su cuenta de Instagram, donde supera los 396 mil seguidores. En las primeras imágenes se lo ve sonriente frente al espejo de un ascensor, en una escena que transmite distensión y alegría en la previa de un cambio importante en su carrera. Sin embargo, la última postal fue la que desató la controversia.

Qué mostró Hinestroza en su posteo que generó críticas

En la imagen final del carrusel, Hinestroza aparece en una habitación, con el rostro parcialmente cubierto por su celular y la remera levemente levantada. Lo que más llamó la atención no fue su pose ni la escena íntima, sino un cuchillo apoyado sobre la cama, claramente visible. Se trata de un arma blanca de hoja corta y mango marrón, cuya presencia resultó suficiente para que la publicación se viralizara rápidamente y despertara rechazo entre muchos usuarios.

hinestroza

La polémica foto de Marino Hinestroza con un cuchillo.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Numerosos hinchas de Boca cuestionaron la decisión del jugador de mostrar ese objeto en un contexto personal, especialmente a días de convertirse en refuerzo del club. Lejos de tratarse de un error involuntario, el colombiano decidió no borrar la imagen y, horas más tarde, incluso la reposteó en sus historias, lo que reforzó la lectura de que el gesto fue deliberado.

¿Cómo cayó el episodio en Boca antes de su llegada?

En el club esperan a Hinestroza el próximo 3 de enero para sumarse a la pretemporada bajo las órdenes de Claudio Úbeda. Puertas adentro, entienden que la situación está relacionada con el manejo de redes sociales y no con un hecho concreto fuera del ámbito digital, aunque no se descarta que haya un llamado de atención para marcarle los códigos que rigen en una institución como Boca.

Desde la dirigencia saben que el colombiano es un futbolista con una personalidad fuerte y avasallante, un rasgo que él mismo se encargó de remarcar públicamente meses atrás. Tras consagrarse campeón en Colombia, Hinestroza se definió sin filtros: aseguró ser ambicioso, arrogante y cansado de la humildad sin resultados, una declaración que en su momento también generó repercusión.

Más allá de la polémica, Boca apuesta a su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva, cualidades por las que el club decidió avanzar en una operación cercana a los cinco millones de dólares. Sin embargo, este primer episodio extrafutbolístico deja en claro que, antes incluso de debutar, Hinestroza deberá adaptarse a la exposición permanente que implica vestir la camiseta azul y oro.

Mientras se ultiman los detalles de su arribo y presentación oficial, el colombiano ya entendió que en Boca cada gesto se observa con lupa. Y que, muchas veces, las redes sociales también juegan su propio partido.

