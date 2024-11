Cuánto costará la Playstation 5 en diciembre si se compra con la eliminación de impuestos

Con las nuevas disposiciones, los primeros U$S 400 de cualquier compra estarán exentos de aranceles, abonando únicamente el 21% de IVA. Sobre los U$S 32,52 restantes se aplicará un 38% de impuestos, más el 21% de IVA correspondiente. Esto eleva el precio final a U$S 537,43, que, al tipo de cambio actual, representa aproximadamente $550.000 argentinos, menos de la mitad del costo de la consola en el mercado local.

Cuánto se puede ahorrar con las nuevas medidas

Aumento del límite de importación : ahora se pueden realizar compras internacionales de hasta U$S 3.000, un aumento considerable respecto al límite anterior de U$S 1.000.

: ahora se pueden realizar compras internacionales de hasta U$S 3.000, un aumento considerable respecto al límite anterior de U$S 1.000. Exención de aranceles iniciales : los primeros U$S 400 de cada envío estarán exentos de aranceles. Solamente se abonará el 21% de IVA sobre ese monto.

: los primeros U$S 400 de cada envío estarán exentos de aranceles. Solamente se abonará el 21% de IVA sobre ese monto. Reducción de impuestos : en productos como una campera de U$S 100, que antes pagaba U$S 67 de impuestos, ahora solo se abonará U$S 21.

: en productos como una campera de U$S 100, que antes pagaba U$S 67 de impuestos, ahora solo se abonará U$S 21. Acceso a bienes del exterior: se busca facilitar la compra de productos que muchas veces son difíciles de conseguir o resultan muy costosos dentro del país, como tecnología de última generación o artículos específicos para el hogar.

Cómo funciona el sistema de compras en el exterior

Uso personal : los productos deben ser adquiridos exclusivamente para uso personal y no para fines comerciales.

: los productos deben ser adquiridos exclusivamente para uso personal y no para fines comerciales. Monto límite por compra : el valor total no debe superar los U$S 3.000 por envío internacional.

: el valor total no debe superar los U$S 3.000 por envío internacional. Cantidad limitada de unidades : se permite un máximo de tres unidades del mismo producto por compra.

: se permite un máximo de tres unidades del mismo producto por compra. Peso máximo: el paquete no debe superar los 50 kilogramos en total.

Además, las compras realizadas bajo el sistema de “puerta a puerta”, que operan a través de Correos oficiales, seguirán funcionando sin modificaciones por ahora. Sin embargo, el gobierno adelantó que pronto se anunciarán ajustes específicos para este régimen.

¿Es el momento ideal para importar una Playstation 5?

Para los interesados en adquirir una PlayStation 5, diciembre podría ser el momento ideal. No solo el precio es considerablemente menor, sino que también se elimina gran parte de la burocracia que solía complicar las compras internacionales. En comparación con los costos actuales dentro de Argentina, la oportunidad de ahorrar hasta un 50% del valor original resulta sumamente atractiva.

En un mercado donde los impuestos suelen ser un obstáculo importante, esta flexibilización permitirá que muchos usuarios accedan a tecnología de punta sin tener que pagar precios exorbitantes. Si estás pensando en renovar tu consola o adquirir otros dispositivos del exterior, las nuevas disposiciones abren una ventana de posibilidades que no se veía en años.

Posibles desventajas a considerar

Variabilidad del tipo de cambio : el valor final en pesos argentinos dependerá de la cotización del dólar al momento de la compra.

: el valor final en pesos argentinos dependerá de la cotización del dólar al momento de la compra. Demoras en el envío : al aumentar el volumen de compras internacionales, los tiempos de entrega podrían extenderse significativamente.

: al aumentar el volumen de compras internacionales, los tiempos de entrega podrían extenderse significativamente. Restricciones aduaneras: aunque las medidas buscan facilitar el acceso, los controles en aduanas podrían generar inconvenientes para algunos usuarios.

Claves para aprovechar las nuevas medidas