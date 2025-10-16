En vivo Radio La Red
Cucarachas: trucos efectivos para eliminarlas y cómo evitar su aparición en los hogares

Con la llegada del calor, las cucarachas vuelven a aparecer en cocinas, baños y otros rincones del hogar. Bloquear sus posibles vías de ingreso son las claves para reducir su presencia y proteger la salud de quienes viven en la casa.

Las cucarachas pueden transmitir bacterias y alérgenos que afectan la salud; por eso es clave tomar medidas preventivas para evitarlas.

Con la llegada de días más calurosos, las cucarachas comienzan a aparecer con mayor frecuencia en los hogares. En ese marco, actuar con prevención resulta fundamental para controlar su proliferación y evitar la posible transmisión de enfermedades.

Al desplazarse por desagües, cañerías y restos de basura, estos insectos transportan bacterias, virus y parásitos capaces de causar diarreas, disentería, hepatitis A o cólera. Incluso, sus excrementos y mudas liberan alérgenos que agravan cuadros de asma y rinitis.

Cuáles son los tipos de cucarachas y cómo identificarlas

Entre las más comunes se encuentra la cucaracha alemana, de color amarillento y tamaño pequeño (13 a 15 milímetros). Se desplaza con rapidez, trepa superficies y se oculta en grietas, detrás de electrodomésticos o dentro de alacenas.

La cucaracha americana, más grande y de tono marrón rojizo, suele habitar sótanos y depósitos húmedos.

La cucaracha oriental, de color oscuro, prefiere lugares fríos y húmedos como desagües y sótanos. Todas buscan calor, humedad y restos de alimentos para sobrevivir.

Medidas para evitar la aparición de cucarachas en hogares

Cucaracha.jpg

La primera acción para limitar la presencia de cucarachas en el hogar consiste en bloquear sus posibles vías de ingreso: colocar mallas en rejillas y desagües, instalar burletes en puertas y ventanas, y sellar grietas o huecos en zócalos y paredes. También es importante revisar cañerías y respiraderos para impedir que estos insectos se desplacen desde otras viviendas.

Además, la limpieza diaria es fundamental para reducir su proliferación:

  • Evitar acumular platos sucios en la pileta de cocina.

  • Limpiar de inmediato derrames de comidas y bebidas, sobre todo si son azucaradas, grasosas o con almidón.

  • Guardar los alimentos en recipientes herméticos.

  • Mantener limpia la heladera, horno, microondas y tostadora, incluyendo debajo y detrás de estos electrodomésticos.

  • Retirar restos de comida de mascotas por la noche, ya que pueden atraer cucarachas.

  • Vaciar la basura con frecuencia y cerrar bien las bolsas.

  • Descartar periódicos, cajas u otros objetos viejos que puedan servir de escondite.

  • Mantener secas las áreas de almacenamiento y reparar pérdidas de agua, ya que la humedad favorece la aparición de estos insectos.

En edificios o consorcios, se recomienda coordinar acciones de limpieza y control entre vecinos, evitando que las cucarachas migren a través de cañerías y espacios compartidos.

Cómo eliminar a las cucarachas de manera efectiva

cucaracha.muerta

Si la plaga ya está instalada, los cebos en gel son los más eficaces, ya que las cucarachas los ingieren y transportan el veneno al nido, afectando al resto de la colonia. No se recomienda aplicar aerosoles en los mismos puntos, porque podrían matar a los insectos antes de que propaguen el insecticida.

Por otro lado, las trampas adhesivas sirven para monitorear infestaciones pequeñas, mientras que los insecticidas líquidos deben aplicarse únicamente en refugios.

