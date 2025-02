Sé honesto contigo mismo/a: Este tránsito invita a la autocomprensión. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus verdaderos deseos en una relación. No te dejes llevar solo por lo que te gustaría que fuera, sino por lo que realmente necesitas y deseas.

Confía en tu intuición, pero con cautela: La energía de Neptuno te invita a confiar en tu voz interior, pero recuerda que no todo lo que brilla es oro. Escucha tu intuición, pero no te dejes llevar por ilusiones que podrían no tener fundamento.