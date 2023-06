Cumplió 15 años, pero en lugar de fiesta pidió que le abrieran su propia verdulería

verdulería.jpg

Residente de Quesada, un municipio del departamento de Jutiapa de la región sur de Guatemala, Natalia dejó en claro que la celebración no era tan importante para ella, y su prioridad por el momento son sus ingresos y pasión por los negocios.

Comentarios de todo tipo por la decisión de la adolescente, avalada por su padre

“Mi hija prefirió su negocio propio en lugar de una fiesta de quince años. La felicito”, había escrito el hombre que ayudó a la joven a abrir el comercio, y a pesar de recibir, en su mayoría, comentarios alentadores, otros lo criticaron fuertemente.

“Con quince años tiene edad de estudiar y estar con los amigos. Es menor de edad, no sé como están las leyes en tu país, pero en el mío, hasta la mayoría de edad, los 18, no se puede montar un negocio ni trabajar legalmente”; “Bendiciones y éxitos”; “Esa muchacha me llena de orgullo. Qué joven tan inteligente”; “¡Una emprendedora que tiene los pies en la tierra!”, “La felicito, pensó bien en su futuro”; “No inventen, ¿Quién se alegra porque una niña trabaje? Mándenla a estudiar, hacer deportes, arte, idiomas, baile… que pida un viaje o algo así para sus quince, va a tener toda su adultez para trabajar”, fueron algunos de los comentarios que recibió el papá de la joven emprendedora.